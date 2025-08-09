Diputado pide a FGE agilizar investigación contra titular de la CEDH de Sinaloa

CULIACÁN._ El Diputado local Pedro Lobo exhortó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a acelerar la investigación contra el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, derivada de una denuncia interpuesta por Yesenia Rojo, líder del colectivo Guerreros Azules, integrado por policías activos y jubilados.

Rojo, ha señalado que Loza Ochoa la amenazó por llamada telefónica. Desde entonces, la líder del colectivo ha encabezado una serie de manifestaciones en las instalaciones de la CEDH en Culiacán, así como protestas en Palacio de Gobierno y bloqueos en las calles de acceso a la Comisión.

El legislador, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, advirtió que la CEDH no debe convertirse en “rehén” de un proceso legal, pues su labor es fundamental para la defensa de los derechos de las y los sinaloenses.

“No podemos dejar a la sociedad sin acceso a la Comisión. No es posible que, por un asunto que se investiga, se deje a la gente desprotegida. La CEDH tiene que seguir vigilante, de puertas abiertas y debe estar para las y los sinaloenses”, declaró.

Lobo llamó a privilegiar el diálogo entre las partes involucradas y pidió a la Fiscalía resolver la carpeta de investigación de forma imparcial y con prontitud.

“Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y como ciudadano, llamo a la cordura, llamo a no seguir con las afectaciones a la CEDH. En aras de una justicia pronta y expedita, exhorto respetuosamente a la Fiscalía del Estado para que actúe dentro de sus facultades, resuelva de manera imparcial la carpeta de investigación correspondiente, en el caso de Lic. Yesenia Rojo y el Presidente de la CEDH, Profe. Óscar Loza Ochoa”, expresó.