Convertir el Museo Trapiche, en Los Mochis, en un Centro Regional de Atención a niñas y niños con autismo es el objetivo de una iniciativa presentada ante el Congreso de Sinaloa por el Diputado de Morena, Holincer Castro Marañón.

El Legislador explicó que la propuesta surge ante la existencia de espacios públicos en Ahome que actualmente no están siendo aprovechados y que podrían destinarse a atender distintas necesidades de la población, entre ellas las relacionadas con la neurodivergencia y el desarrollo infantil.

“Porque tiene ese espacio todas las condiciones para que podamos atender a los niños neurodivergentes ya que se cultivaban espacios de motricidad, tiene la tecnología, tiene muy buenos jardines, tiene toda la infraestructura y nosotros como Legisladores uno de los puntos que partimos en las iniciativas es el impacto presupuestal”, comentó.

Castro Marañón indicó que espera que la iniciativa avance y cuente con el respaldo de las y los demás Diputados, pues el propósito es que las familias de Ahome tengan acceso a servicios de atención sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Explicó que actualmente algunos padres de familia deben viajar hasta Culiacán para que sus hijas e hijos reciban atención relacionada con el autismo, lo que representa gastos adicionales y dificultades para quienes viven en el norte del Estado.

Por ello, consideró que contar con un centro regional en Los Mochis permitiría acercar estos servicios a las familias ahomenses y reducir los costos que implica trasladarse para recibir atención especializada.