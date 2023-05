Villegas Lobo señaló a Bojórquez Ruiz de ser prestanombres del ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien actualmente es investigado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica por enriquecimiento inexplicable.

“A ti te mandaron. No vino Feliciano a pararse frente a todos porque tiene al gato estrella”, sostuvo ante el morenista.

Mientras discutían, los diputados fueron exhortados por una trabajadora del Congreso a cesar el conflicto, sin embargo, estos ignoraron la petición.

“Es de altura el Congreso, Diputado, es de altura. Tenga respeto al Congreso, Diputado”, dijo la funcionaria.

El 3 de mayo, el Gobernador Rubén Rocha Moya acusó en su conferencia de prensa La Semanera que la Universidad Autónoma de Sinaloa adquirió 18 millones de pesos de tortillas en 2020.

“En el año 2020 compraron 18 millones de tortillas... me imagino que para las casas de estudiantes, pero en 2020 no había clases porque había pandemia”, señaló el Gobernador.

Ante este señalamiento, el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, se defendió bajo el argumento de que la compra se realizó antes de que él asumiera el cargo.

“Para empezar, yo no estaba de Rector en el 2020, eso no me corresponde, eso ya se lo pudieran preguntar a quien estuvo en ese momento”, dijo.