Diputado Serapio Vargas se encadena y amordaza en tribuna del Congreso de Sinaloa

El Diputado local de Morena, Serapio Vargas, protagonizó una protesta este jueves al interior del Congreso del Estado de Sinaloa, donde se encadenó y se amordazó en plena tribuna como forma de exigir la aprobación de su iniciativa en materia de lenguaje incluyente.

El legislador denunció una presunta omisión legislativa al no haberse dictaminado su propuesta para incorporar el término “Gobernadora” en la Constitución local, con el objetivo de reconocer explícitamente la participación de las mujeres en el ejercicio del poder Ejecutivo estatal.

Durante la sesión, la protesta llamó la atención de diputadas y diputados presentes, así como del personal del recinto, generando momentos de tensión en el desarrollo de los trabajos legislativos.

Vargas Ramírez señaló que su acción busca visibilizar la falta de avance en temas de igualdad sustantiva y lenguaje incluyente dentro del marco jurídico estatal, al considerar que el uso exclusivo de términos masculinos perpetúa la invisibilización de las mujeres en cargos públicos.