Diputado Sergio Mario Arredondo llama al diálogo entre SEPyC y SNTE 27

Autoridades estatales y el SNTE 27 deben resolver sus problemas con diálogo y trabajo, para que den certeza a padres de familia y estudiantes de la mejora de la situación educativa, pidió el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas.

Demandó además se asegure que la agenda educativa en Sinaloa se mantenga viva y lejos de conflictos.

“Yo convoco a autoridades estatales a que mantengan su postura en las cuales yo tengo coincidencias, qué bueno que no están permitiendo que las dirigencias sindicales tengan excesos, pero no se pueden quedar en eso, ese no es un discurso suficiente y en nada resuelve el problema que tiene el padre de familia, en nada resuelve esa postura lo que están enfrentando los niños y jóvenes”, enfatizó.

“Yo conmino a la maestra Graciela Domínguez a que desarrolle un trabajo de compromiso, de diálogo, de esfuerzo a ella y a quienes la acompañan, que se establezca hoy mismo una mesa de diálogo con el sindicato, con los padres de familia, pero que ante todo se garantice que la agenda educativa en Sinaloa se mantenga viva, ya no queremos más conflictos, queremos resultados”, agregó.

El priista dijo que Morena tiene que entender que son gobierno.

Arredondo Salas respondió a Genaro Torrecillas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien pidió la comprensión de padres y madres de familia, que como representante sinaloense no se les da esa comprensión que el sindicalista pidió.

“Al maestro Genaro Torrecillas respetuosamente le digo que los padres de familia ya atienden ese llamado a su comprensión, los padres de familia no le comprenden y no le van a comprender que sus hijos tengan que enfrentar más costos”, declaró el integrante del grupo parlamentario del PRI.

“Mis respetos a las maestras y los maestros, que durante estos casi 3 años han mantenido viva la agenda educativa en situaciones complejas, con una gran convicción, con un gran cariño y con un gran entendimiento de la labor que están desarrollando, yo los reconozco y los llamo a que se mantengan en ese esfuerzo”, añadió.

“Habla mucho de los costos económicos de la pandemia, se habla mucho del impacto que ha tenido en la actividad económica, se habla poco del impacto que nos debe de preocupar más ¿qué está pasando con los niños y los jóvenes de México?”, cuestionó el presidente de la Comisión de Fiscalización.

El legislador abundó que México ha tenido un mal manejo de la pandemia, lo que ha llevado a los niños, niñas y adolescentes a estar más tiempo lejos de las aulas y finalmente cuando la pandemia está permitiendo ir normalizando la actividad educativa, en Sinaloa se dan una serie de conflictos entre la dirigencia sindical y las autoridades estatales.

“Pone una vez más, que acentúa una vez más esos costos que nuestros niños y nuestros jóvenes están pagando, un niño y un joven que no atiende una agenda educativa de calidad, permanente y continua, es un adulto que va a enfrentar los costos de su desarrollo personal y profesional y que le va a abonar a este país en un efecto negativo en imposibilidades de desarrollo”, indicó.