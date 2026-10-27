Diputados apoyarán a Morena en la realización de asambleas informativas

Morena realizará 760 asambleas en Sinaloa del 29 de octubre al 15 de diciembre, como parte de las actividades que llevarán a cabo quienes aspiran a las distintas coordinaciones municipales y federales de la Defensa de la Cuarta Transformación.

La Coordinadora estatal, Imelda Castro Castro, informó que visitó el Congreso del Estado para solicitar el apoyo de las y los Diputados en la organización de estos encuentros.

Señaló que Legisladores estuvieron de acuerdo en realizar al menos una asamblea cada uno. Además, indicó que continuará recorriendo el estado para reunirse con la ciudadanía.

“Es una asamblea por cada seis secciones electorales, están dentro de su distrito (de cada Diputado) son tareas de organización”, expresó.

Castro Castro explicó que, como Coordinadora estatal, su labor será mantenerse cercana a la población y escuchar sus necesidades. Añadió que quienes aspiran a las distintas coordinaciones podrán organizar estas asambleas durante este periodo.

“Es informar a la gente, son asambleas informativas en la misma línea que lo hemos hecho, todas las demás son de organización y son de información”, señaló.

La morenista detalló que, por su parte, tiene previsto realizar 42 asambleas en Sinaloa durante esas semanas.

Además, agregó que hay disposición por parte de los Legisladores en apoyar a realizar estas actividades en todo Sinaloa.