Por mayoría en el Congreso del Estado fue aprobado el dictamen aprobatorio de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del 2022 de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo.

El resultado aprobatorio al Poder Ejecutivo recibió 30 votos a favor: 18 de Diputados de Morena, dos del Partido Revolucionario Institucional, uno de Acción Nacional, otro del Partido del Trabajo, una Diputada sin partido y siete del Grupo Plural.

Por su parte, el dictamen aprobatorio de la cuenta del Congreso del Estado tuvo 28 votos a favor, seis en contra, una abstención y cinco diputados que no votaron.

En ambos casos, la bancada del Partido Sinaloense dio votación en contra de aprobar estos ejercicios fiscales.

Previo al sufragio, la Diputada del PAS Alba Virgen Montes Álvarez, vocal en la Comisión de Fiscalización, cuestionó el informe de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el Gobierno de Sinaloa.

“Quiero hacer un paréntesis sobre toda la campaña de propaganda seguramente pagada con varios millones de pesos del erario público con la cual se quiere vender la imagen de una administración limpia y que solo tuvo, supuestamente, 3 millones 236 mil 926 pesos de observaciones”, expuso Montes Álvarez.

“Lo que no dicen es que los entes públicos estatales forman parte de la administración pública que encabeza el Gobernador, y los cuales al sumar los pliegos de observaciones suman en total más de 80 millones de pesos por posible daño patrimonial a la Hacienda Pública, pero claro, eso no lo dicen”, arremetió.

Posteriormente, señaló que Rubén Rocha Moya en contubernio con el Diputado de Morena, Feliciano Castro Meléndrez y la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, intentan tapar la corrupción en la administración del Ejecutivo.

También arremetió contra el propio Poder Legislativo e hizo referencia al robo de cheques, asignación de viáticos a legisladores que residen en Culiacán o los manejos irregulares del Fondo de Gestoría Social.

Ante esto, el Diputado de Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta respondió que lo acusado por la pasista es falso, luego, indicó que el único ente paraestatal con observaciones millonarias es la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Lo que no debemos permitir es engañar a la sociedad desde esta tribuna y subir a decir mentiras, y lo que acabo de escuchar, que los entes públicos paraestatales tienen más de 80 millones de pesos, eso es totalmente falso... (UAS) Esa sí trae 466 millones de monto por recuperar por presunta corrupción que hay ahí dentro”, aseveró el morenista.





CUENTAS DE MUNICIPIOS

En la sesión ordinaria también aprobaron las cuentas públicas de los municipios Badiraguato, Concordia, Ahome, Escuinapa y Navolato.

Salvo el primero, que fue aceptado por unanimidad, el resto recibieron la mayoría de votaciones con la excepción del Partido Sinaloense.

Acerca de ello, Marco Antonio Zazueta aplaudió que las observaciones que tienen estos municipios corresponden a cuestiones administrativas, pero no por presunto daño al erario.

“Ya en los municipios no pasa lo que pasaba en el pasado, ya no encontramos observaciones donde una camioneta de marca fulana no se encontró, no sabemos dónde quedó... ya no tenemos observaciones”, defendió.