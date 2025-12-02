Diputados dan curso a 20 iniciativas de ingresos de municipios de Sinaloa y la del crédito del Ejecutivo estatal

Diputados de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado determinó que la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos enviada por el Gobierno del Estado, y otras 20 iniciativas que proponen las leyes de ingresos de los 20 municipios de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2026 sí cumplen con los requisitos para continuar su trámite legislativo.

También se determinó para la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, con proyecto de Decreto que propone que se autorice al estado que realice las gestiones administrativas y financieras necesarias para contratar financiamiento para el crédito de hasta 2 mil 200 millones de pesos.

En la misma reunión de trabajo de la Comisión determinaron que otras tres iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones, ya que también cumplen con los requisitos para continuar su proceso legislativo.

La primera es una iniciativa que propone reformas a diversos decretos y a la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto fortalecer y garantizar la protección de los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas del estado, como pago íntegro y oportuno de las pensiones y sus prestaciones asociadas y contar con un fondo para pensiones.

Otra iniciativa también propone reformas al decreto 146, publicado el 04 de diciembre de 2020, así como a la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa.

Tiene por objeto establecer que el gobierno garantice el pago total de pensiones ya otorgadas y por otorgar a los trabajadores de los tres poderes y de sus organismos descentralizados, respetando los montos ya aprobados por el IPES.

Y que en los casos de que existan contingencias, desvíos o robos de recursos, destinados al otorgamiento de las pensiones, motivo por el cual desaparezca el IPES, el gobierno deberá responder por el pago total de las pensiones otorgadas, entre otras propuestas.

Y una iniciativa más, presentada por el grupo parlamentario del PAS y otras ciudadanas que propone reformas, adiciones y derogaciones al decreto 314 por el que se expide la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de 30 de marzo del año 2009.