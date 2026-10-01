Diputados de Morena deben aclarar viaje a Chihuahua: señala PAN

Desde la oposición en el Congreso del Estado pidieron aclarar el viaje realizado por tres Diputados a Chihuahua con recursos públicos y la justificación presentada para solicitar más de 50 mil pesos.

La Diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, dijo desconocer bajo qué argumento se solicitó el apoyo económico, por lo que evitó emitir un juicio sobre el caso.

Señaló que existe la posibilidad de que los morenistas hayan acudido primero a una reunión de carácter legislativo y posteriormente a la actividad partidista en la que fueron vistos; sin embargo, aclaró que no cuenta con información suficiente para determinarlo.

“Podemos ir a la invitación y ya si sobra tiempo ir a un evento partidista, pero no sé el tema, cómo ellos lo hicieron. A lo mejor sí fueron a la invitación que dijeron, pero yo no he visto la invitación y no sé a qué estuvieron invitados. Insisto, yo no les puedo echar el caballo porque yo no he visto la invitación; pudo haber sido como les estoy diciendo, pero lo que sí me llama la atención es el dineral que se les aprobó”, expresó.

Rubio Valdez consideró que corresponde a los propios Diputados de Morena explicar el motivo de la visita y presentar evidencia de que efectivamente participaron en el encuentro que fue reportado como justificación.

Explicó que el Poder Legislativo asigna recursos a los grupos parlamentarios para actividades relacionadas con su labor, y señaló que ella también ha solicitado este tipo de apoyos, pero cuando se trata de asuntos vinculados con el Congreso.

“A mí me ha apoyado la Jucopo, yo no tengo nada que decir, pero son mis vuelos y máximo 7 mil u 8 mil pesos, y a veces hasta regreso el dinero”, mencionó.

La visita se realizó el 16 de mayo y, de acuerdo con el informe del Grupo Parlamentario, participaron las Diputadas Luz Verónica Avilés Rochín y Rosario Guadalupe Sarabia Soto, así como el Diputado Guadalupe Santana Palma León y el asesor Jorge Irineo Arias Cisneros.

Ese mismo día fueron vistos en un evento relacionado con una marcha contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El traslado y las actividades reportadas representaron un gasto de 56 mil 824.19 pesos con cargo al erario del Congreso del Estado.