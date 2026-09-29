Diputados de Morena deben justificar gastos de viaje a Chihuahua: PRI

Los Diputados locales de Morena que viajaron a Chihuahua el pasado 16 de mayo deberán justificar ante el Congreso del Estado el uso de recursos públicos destinados para ese viaje, señaló la Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles.

La Legisladora fue cuestionada sobre el viaje de tres diputados de Morena y un asesor, realizado en la misma fecha en que ese partido llevó a cabo una marcha en Chihuahua contra la Gobernadora Maru Campos.

De acuerdo con documentación revisada, el Grupo Parlamentario de Morena solicitó viáticos para el traslado, mientras que comprobantes relacionan con el Congreso gastos por al menos 56 mil 824 pesos.

Moreno Ovalles dijo desconocer qué procedimiento siguieron sus compañeros para justificar la comisión, así como cuáles fueron las actividades que realizaron durante su estancia en Chihuahua, por lo que consideró necesario que se revise la documentación correspondiente.

“El mismo Órgano Interno de Control está obligado a ver qué está sucediendo, qué es lo que presentas y cómo te autorizan el uso de determinado recurso, porque lo que no debe utilizarse es recurso público para fines partidistas”, mencionó.

Explicó que los recursos del Poder Legislativo deben utilizarse únicamente para actividades relacionadas con las funciones del Congreso, por lo que, cuando un Diputado realiza una comisión fuera del estado, debe existir una invitación o una actividad que esté directamente vinculada con sus responsabilidades legislativas.

“Aquí la obligación por parte de las Diputadas y Diputados es esclarecer cómo usaron esos recursos. Tenemos distintas partidas, ya sea como grupo parlamentario o como Diputados; cuando te invitan a ciertas reuniones que tengan que ver con temas legislativos, así lo marca tal cual el reglamento y las mismas leyes”, expresó.

La Diputada priista consideró que el caso debe ser analizado para determinar cuáles fueron las razones y justificaciones presentadas por los Legisladores para solicitar los recursos.

Asimismo, señaló que cuando se trata de actividades partidistas, los gastos deben ser cubiertos por los propios Legisladores y no con recursos del Congreso.

Como ejemplo, comentó que cuando ella ha acudido a la Ciudad de México para participar en actividades relacionadas con el PRI, los gastos de traslado y hospedaje son cubiertos con su salario.

El viaje de los Legisladores de Morena fue solicitado oficialmente como una “reunión de trabajo” en la ciudad de Chihuahua.

La documentación reportada incluye gastos de vuelos, hospedaje, alimentos, traslados y renta de vehículos, aunque el monto de 56 mil 824 pesos no representa necesariamente el costo total del viaje, debido a que no se ha precisado cuánto se asignó finalmente en viáticos a cada integrante de la comisión.