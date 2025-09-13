$!Diputados de Morena destacan reformas contra ‘punteros’ y ponchallantas en Primer Informe

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa destacó reformas al Código Penal como aporte para combatir la crisis de seguridad que atraviesa la entidad desde hace más de un año.
Durante el Primer Informe Legislativo, la coordinadora del grupo mayoritario, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, expuso que en el primer año de la 65 Legislatura, que ha coincidido con una situación de violencia extraordinaria, las y los diputados morenistas han impulsado reformas para incrementar sanciones por delitos, o tipificar nuevos ilícitos.
Entre ellos, señaló una reforma para ampliar las conductas que se consideran de “halconeo” o “punteros”, que son labores de espionaje a las instituciones de seguridad; el aumento a las penas por homicidio y agravante cuando son contra menores de edad; así como contra el uso y posesión de ponchallantas.
No obstante, la impunidad por estos delitos rebasa hasta el 90 por ciento. Como ejemplo, en 2024 la impunidad por homicidio doloso se estimó en un 91.2 por ciento, de acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública; mientras que por casos de halconeo, pese a registrarse al menos cuatro detenciones por este delito dese su reforma en abril del 2025, los presuntos implicados han sido vinculados a proceso pero sin resolverse sus juicios.
“No somos insensibles al dolor, y nos tocó iniciar esta Legislatura en medio de una crisis de seguridad, y sin embargo aquí estamos, de pie, mirando de frente, refrendando compromisos”, expresó Tere Guerra.
“Por supuesto que el dolor de las víctimas nos duele, le duele al Gobernador, le duele a los alcaldes y las alcaldesas, y nos duele a las diputadas y los diputados, porque si algo tenemos la gente de izquierda es la sensibilidad a flor de piel”.
Aunado a eso, enfatizó que como grupo mayoritario han promovido iniciativas que permitan a las y los menores de edad a seguir con sus estudios, lo que lleva a alejarlos de las filas de la delincuencia.
“Tener programas de combate a la violencia pasa necesariamente por mantener a las y los estudiantes en las aulas”, manifestó la Diputada.
El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, emanado del mismo partido, resaltó que la facción morenista, a pesar de ser mayoría, procura alcanzar acuerdos y consensos con la representación de otros partidos políticos.
“Han hecho muchos consensos y han logrado hacer acuerdos por Sinaloa, y ese es el mayor mérito de un político, ser capaz de hacer acuerdos”, expuso.
“Han apoyado para que nosotros podamos llegar con beneficios a la población, toda la población en todos los aspectos es muy diverso, no es una sola cosa la que tiene que atender uno”, puntualizó el mandatario.