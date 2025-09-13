$!Diputados de Morena destacan reformas contra ‘punteros’ y ponchallantas en Primer Informe

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa destacó reformas al Código Penal como aporte para combatir la crisis de seguridad que atraviesa la entidad desde hace más de un año.

Durante el Primer Informe Legislativo, la coordinadora del grupo mayoritario, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, expuso que en el primer año de la 65 Legislatura, que ha coincidido con una situación de violencia extraordinaria, las y los diputados morenistas han impulsado reformas para incrementar sanciones por delitos, o tipificar nuevos ilícitos.

Entre ellos, señaló una reforma para ampliar las conductas que se consideran de “halconeo” o “punteros”, que son labores de espionaje a las instituciones de seguridad; el aumento a las penas por homicidio y agravante cuando son contra menores de edad; así como contra el uso y posesión de ponchallantas.

No obstante, la impunidad por estos delitos rebasa hasta el 90 por ciento. Como ejemplo, en 2024 la impunidad por homicidio doloso se estimó en un 91.2 por ciento, de acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública; mientras que por casos de halconeo, pese a registrarse al menos cuatro detenciones por este delito dese su reforma en abril del 2025, los presuntos implicados han sido vinculados a proceso pero sin resolverse sus juicios.