Diputados de Morena en Sinaloa presumen reformas en seguridad, pero admiten que “falta mucho por hacer”

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa presentó este sábado su segundo informe legislativo con un balance de 46 iniciativas presentadas y 27 decretos aprobados, en un año marcado por la violencia. El coordinador de la bancada, Eligio López Portillo, sostuvo que una parte central del trabajo legislativo estuvo dirigida a atender ese problema mediante reformas contra la extorsión, el reclutamiento de menores y el robo de vehículos. En ese sentido, reconoció que las modificaciones legales no significan que el problema esté resuelto. “Sabemos que falta mucho por hacer, la gente necesita tranquilidad y resultados”, expresó durante el informe.

Diputado Eligio López.

Entre las reformas que Morena destacó está la nueva legislación contra la extorsión, con mayores sanciones cuando las víctimas sean niñas, niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad, así como cuando el delito se cometa mediante llamadas, mensajes, redes sociales, inteligencia artificial o el secuestro de información digital. También presumió cambios relacionados con el robo de vehículos. La reforma establece que el delito pueda perseguirse de oficio y contempla mayores penas cuando durante el robo se encuentren a bordo niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores o personas con discapacidad. Uno de los cambios que más enfatizó López Portillo fue que los propietarios de vehículos recuperados después de un robo ya no tendrán que asumir determinados costos de grúa, arrastre y resguardo. “La gente no debe cargar también con esos cobros”, sostuvo. La bancada incluyó además entre sus resultados la tipificación del reclutamiento forzado de menores para actividades delictivas y una reforma integral en materia de delitos sexuales, con modificaciones al abuso sexual, reparación del daño y sanciones relacionadas con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Diputado Serapio Vargas.

El informe también llevó la discusión de seguridad hacia las causas sociales. Serapio Vargas Ramírez señaló que la paz no puede construirse únicamente con penas, cárceles o el uso de la fuerza, sino que requiere atención a la pobreza, educación, salud, empleo, cultura y deporte. “No podemos minimizar la violencia ni el miedo de la población”, afirmó Vargas Ramírez. Advirtió sobre las afectaciones que la inseguridad provoca en comercios, escuelas y comunidades. “No podemos aceptar que la violencia sea una condición permanente de nuestra vida cotidiana”, añadió. En materia de bienestar, Morena reportó reformas a siete leyes para fortalecer las obligaciones alimentarias y establecer consecuencias para quienes incumplan con ellas. También destacó modificaciones en salud mental para garantizar atención a niñas, niños y adolescentes, además de medidas para prevenir y atender problemas relacionados con el uso de dispositivos electrónicos. En educación, la bancada informó sobre la regulación del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar, así como revisiones médicas gratuitas para estudiantes al menos una vez por ciclo escolar, con el objetivo de detectar problemas visuales, de salud bucal, mental y nutricional. “Queremos escuelas que nutran la mente, cuiden el cuerpo y protejan nuestras infancias y juventudes”, dijo López Portillo. El grupo parlamentario también presentó como parte de su balance reformas relacionadas con igualdad sustantiva, lenguaje incluyente, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de las instituciones.

Diputadas y Diputados e invitados especiales presentes en la foto oficial.