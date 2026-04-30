$!Diputados de Morena en Sinaloa respaldan a Rocha y desestiman acusaciones de EU

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado expresó su respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, tras la difusión de solicitudes de extradición de Estados Unidos, al considerar que carecen de pruebas, presentan inconsistencias y no cumplen con el debido proceso.

En conferencia, diputadas y diputados morenistas informaron que revisaron el documento difundido y concluyeron que no cuenta con sustento jurídico suficiente para sostener los señalamientos contra autoridades sinaloenses.

“En este caso, no se han presentado datos ni elementos jurídicos que respalden la solicitud, lo que le resta validez y seriedad. Sin pruebas no hay acusaciones válidas”, manifestó María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, al leer el posicionamiento.

Entre las irregularidades, señalaron la exposición pública de nombres, lo que, dijeron, vulnera la confidencialidad que debe prevalecer en este tipo de procedimientos y podría afectar cualquier proceso legal.

Asimismo, cuestionaron la falta de coherencia del documento, al incluir referencias a distintos periodos de gobierno sin establecer responsabilidades claras, lo que, afirmaron, debilita la validez de los señalamientos.

Además, advirtieron que el contenido del documento mezcla referencias a hechos y mandos de administraciones pasadas, desde 2012 y 2017, sin que se incluyan señalamientos hacia gobiernos de otros partidos, lo que, dijeron, pone en duda la consistencia del caso.

“Se involucran mandos que están desde el 2012, por lo tanto se involucran a otros gobiernos de otro color y no hay un solo señalamiento a eso”, dijo Guerra Ochoa.

El grupo parlamentario insistió en que, al no existir pruebas, no puede hablarse de acusaciones válidas, por lo que reiteró el principio de presunción de inocencia en favor del Gobernador y los funcionarios mencionados.

Además, los diputados advirtieron que el caso podría tener un trasfondo político, al señalar que se da en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, por lo que no descartaron un intento de injerencia.

“Se advierte más de interés político que jurídico porque no se han cuidado las formas”, reiteró la presidenta de la Jucopo.