$!Diputados de Morena en Sinaloa respaldan a Rocha y desestiman acusaciones de EU

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado expresó su respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, tras la difusión de solicitudes de extradición de Estados Unidos, al considerar que carecen de pruebas, presentan inconsistencias y no cumplen con el debido proceso.
En conferencia, diputadas y diputados morenistas informaron que revisaron el documento difundido y concluyeron que no cuenta con sustento jurídico suficiente para sostener los señalamientos contra autoridades sinaloenses.
“En este caso, no se han presentado datos ni elementos jurídicos que respalden la solicitud, lo que le resta validez y seriedad. Sin pruebas no hay acusaciones válidas”, manifestó María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, al leer el posicionamiento.
Entre las irregularidades, señalaron la exposición pública de nombres, lo que, dijeron, vulnera la confidencialidad que debe prevalecer en este tipo de procedimientos y podría afectar cualquier proceso legal.
Asimismo, cuestionaron la falta de coherencia del documento, al incluir referencias a distintos periodos de gobierno sin establecer responsabilidades claras, lo que, afirmaron, debilita la validez de los señalamientos.
Además, advirtieron que el contenido del documento mezcla referencias a hechos y mandos de administraciones pasadas, desde 2012 y 2017, sin que se incluyan señalamientos hacia gobiernos de otros partidos, lo que, dijeron, pone en duda la consistencia del caso.
“Se involucran mandos que están desde el 2012, por lo tanto se involucran a otros gobiernos de otro color y no hay un solo señalamiento a eso”, dijo Guerra Ochoa.
El grupo parlamentario insistió en que, al no existir pruebas, no puede hablarse de acusaciones válidas, por lo que reiteró el principio de presunción de inocencia en favor del Gobernador y los funcionarios mencionados.
Además, los diputados advirtieron que el caso podría tener un trasfondo político, al señalar que se da en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, por lo que no descartaron un intento de injerencia.
“Se advierte más de interés político que jurídico porque no se han cuidado las formas”, reiteró la presidenta de la Jucopo.
En ese sentido, respaldaron la postura de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en que cualquier procedimiento debe apegarse a derecho y sustentarse en pruebas claras, así como en el respeto a la soberanía nacional.
Sobre un posible escenario de separación del cargo del Gobernador Rocha Moya, los legisladores de Morena descartaron que exista algún análisis en ese sentido y calificaron como irresponsable especular sin elementos.
Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, pues las instituciones en Sinaloa continúan operando con normalidad pese al impacto mediático del caso.
“Llamar a la población a tener calma, a estar tranquila, a que la gente se dedique pues a sus actividades normales en la calle, en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en la agricultura”, destacó el Diputado Ambrocio Chávez Chávez.
“Las instituciones siguen, hay un un impacto mediático ahí con intenciones que ya se se han explicado, pero que de alguna manera el Estado de Sinaloa tiene instituciones fuertes. Está un Poder Legislativo ya 195 años de existencia, un Poder Ejecutivo también y y las instituciones están fuertes en el sentido de que están operando, están funcionando”.
El posicionamiento fue suscrito por la coordinadora del grupo parlamentario, María Teresa Guerra Ochoa, así como por los diputados Juana Minerva Vázquez González, César Ismael Guerrero Alarcón, Hólinder Castro Marañón, Luz Verónica Avilés Rochín, Ambrocio Chávez Chávez, Guadalupe Santana Palma León, Kristiam Alexis Espinoza García, Nancy Yadira Santiago Marcos y Stefany Rea Reátiga.
También Arely Berenice Ruiz López, Pedro Alonso Villegas Lobo, Erika Rubí Martínez Rodríguez, Serapio Vargas Ramírez, Carlos de Jesús Escobar Sánchez, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, Rita Fierro Reyes, Elizabeth Ramírez Tirado, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, Reynalda Leyva Urías, Eligio López Portillo y Karina Isabel Franco Meza.