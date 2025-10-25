$!Diputados de Morena llevan ‘gira’ por primer informe a Navolato

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa presentó su primer informe de labores de la 65 Legislatura en Navolato. Este acto supuso la quinta presentación de las actividades legislativas de la facción mayoritaria, que ya ha llevado esta misma presentación en actos multitudinarios en Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Durante el ejercicio resaltaron iniciativas en materia de salud, así como de apoyo, impulso e inclusión en actividades productivas como la pesca y agricultura, principales motores económicos del municipio. “Ha habido y hay necesidad de seguir apoyando a las comunidades pesqueras. Navolato sobresale por eso, sobresale por su agricultura, por su música”, expresó la Diputada María Teresa Guerra Ochoa. “Estamos tratando de corresponder, tenemos deuda pendiente, tenemos que seguir apoyando a municipios como este. Vamos a seguir construyendo una política pública para responderle a Navolato”.