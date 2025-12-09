$!Diputados de Morena se posicionan contra crédito solicitado por el Gobierno de Rocha

Los diputados por Morena Juana Minerva Vázquez González y Pedro Villegas Lobo se posicionaron este martes en contra de la aprobación del financiamiento solicitado por el Gobierno de Sinaloa, durante la discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda Pública y Administración en el Congreso del Estado.
En tribuna, Vázquez González afirmó que la solicitud de crédito enviada por el Ejecutivo estatal carece, a su consideración, de información suficiente para su aprobación.
“Nuestra responsabilidad como Congreso no es decirle sí a todo”, expresó al fijar su postura, misma que fue secundada por Villegas Lobo.
Su intervención destacó porque ambos legisladores pertenecen al mismo partido que encabeza la administración estatal.
El Diputado Pedro Villegas Lobo respaldó el posicionamiento, señalando que comparte las preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento reciente del Gobierno estatal y la ausencia de un proyecto integral que detalle la planeación de las obras que se financiarían.
Su adhesión al planteamiento sumó un segundo voto crítico desde el interior de Morena en torno al dictamen.
De acuerdo con el proyecto que revisa el Congreso, el Gobierno de Sinaloa busca autorización para contratar uno o varios financiamientos por un monto máximo de 2 mil 200 millones de pesos, a un plazo de hasta 20 años, destinados a proyectos productivos y obra pública.
La propuesta fue enviada por la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya y turnada previamente a comisiones para su análisis técnico.
Entre los argumentos expuestos por ambos legisladores se encuentra que el Estado ya mantiene deudas recientes para obra pública y que, hasta el momento, no se ha presentado un documento que estructure de manera integral la cartera de proyectos, sus criterios de selección, impactos sociales y prioridades de ejecución.
El dictamen que autorizaría la contratación del financiamiento continúa en etapa de análisis y aún debe ser discutido y votado en el Pleno.
De manera paralela, el Congreso revisa la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026, cuyo monto proyectado asciende a 78 mil 344 millones de pesos.
Las posturas de Vázquez González y Villegas Lobo quedaron asentadas como parte del debate preliminar que antecede a la resolución definitiva sobre la solicitud de financiamiento presentada por el Ejecutivo estatal.