$!Diputados de Morena se posicionan contra crédito solicitado por el Gobierno de Rocha

Los diputados por Morena Juana Minerva Vázquez González y Pedro Villegas Lobo se posicionaron este martes en contra de la aprobación del financiamiento solicitado por el Gobierno de Sinaloa, durante la discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda Pública y Administración en el Congreso del Estado.

En tribuna, Vázquez González afirmó que la solicitud de crédito enviada por el Ejecutivo estatal carece, a su consideración, de información suficiente para su aprobación.

“Nuestra responsabilidad como Congreso no es decirle sí a todo”, expresó al fijar su postura, misma que fue secundada por Villegas Lobo.

Su intervención destacó porque ambos legisladores pertenecen al mismo partido que encabeza la administración estatal.

El Diputado Pedro Villegas Lobo respaldó el posicionamiento, señalando que comparte las preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento reciente del Gobierno estatal y la ausencia de un proyecto integral que detalle la planeación de las obras que se financiarían.