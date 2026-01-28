Diputados de Movimiento Ciudadano agredidos en Culiacán saldrían a CDMX este miércoles

Los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, solicitaron permiso para salir de sus funciones legislativas a media mañana de este miércoles y dirigirse a la Ciudad de México, informó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política María Teresa Guerra Ochoa.

Sobre el estado de salud de los diputados declaró no tener información al respecto.

”Obviamente es una situación que nos preocupa, es muy lamentable”, dijo.

”Me pidieron que se iban a retirar porque volarían hoy a la Ciudad de México a la una y media”.

La Diputada pidió a medios de comunicación y ciudadanía mantener optimismo sobre el estado de salud de los diputados mientras se espera información.

”Yo les pido por favor mantenla y tratemos de que todo salga bien optimismo eso lo que vamos a hacer”, pidió.