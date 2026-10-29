Diputados de oposición piden cambios en la estrategia de seguridad tras visita de Harfuch a Sinaloa

La visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, a Sinaloa generó reacciones entre Diputados de Oposición, quienes señalaron que, además de las reuniones institucionales, se necesitan cambios en las estrategias de seguridad para lograr una reducción real de los delitos en la entidad.

El Diputado del PAN, Jorge González Flores, señaló que el funcionario federal ha visitado Sinaloa en otras ocasiones, sin que, desde su perspectiva, estas visitas se hayan traducido en una mejora significativa de las condiciones de seguridad o en la pacificación del estado.

Indicó que, aunque las autoridades federales y estatales reportan una reducción en los homicidios y avances en materia de seguridad, la situación que se vive en Sinaloa refleja una realidad distinta.

“Pero vemos que las historias que se cuentan aquí en la localidad es otra, por qué las autoridades locales nos cuentan que vamos bien, que vamos avanzando, pero realmente los resultados son otros, son épocas donde los Alcaldes dan sus informes y yo creo que deben de abordar este tema de la seguridad de una forma muy importante y sobre todo responsable”, expresó.

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, consideró que el Estado necesita algo más que visitas de funcionarios federales, pues, afirmó, los hechos delictivos continúan registrándose pese a la presencia de las autoridades.

Como ejemplo, mencionó que este miércoles se reportaron nuevos hechos delictivos, a pesar de la visita de García Harfuch y del despliegue de seguridad que acompaña este tipo de recorridos.

A su juicio, esto demuestra que la estrategia actual no está dando los resultados esperados.

“Qué bueno que venga el Secretario muy bien, pero no únicamente necesitamos su presencia, necesitamos que terminen los asesinatos, que se terminen los levantones, que se terminen las muertes, necesitamos resultados. Eso es lo que queremos para Sinaloa y para Culiacán”, expresó.

Ambos Legisladores hicieron un nuevo llamado a las autoridades para revisar y modificar las acciones de seguridad, con el objetivo de que se reflejen en mejores condiciones para la población.

Las declaraciones se dan luego de la visita de Omar García Harfuch a Sinaloa, donde sostuvo una reunión con la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava y otras autoridades para revisar las labores de seguridad, el funcionamiento del C4 y otras áreas relacionadas con la prevención y atención de delitos.