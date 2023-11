“Aquí lo que vamos a hacer es que queremos impulsarlo a que se titule y termine esas creo que 15 o 23 materias que queda debiendo el Secretario... tiene un 5.8 de promedio, está reprobado, no ha terminado y que esté encargado de la reconstrucción por el paso del huracán Norma”, aseveró.

Manifestó que el Gobernador Rubén Rocha Moya, también ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, debería procurar tener a todos los integrantes de su Gabinete al corriente con sus estudios universitarios.

Junto a Bojórquez Ruiz, respaldaron esta iniciativa las diputadas pasistas Alba Virgen Montes Álvarez, Elizabeth Chía Galaviz, Viridiana Camacho Millán y María del Rosario Osuna Gutiérrez; adelantaron que reunirán elementos para presentar una denuncia porque Landeros Güicho firma como arquitecto a pesar de no tener título profesional.

“Lo que se tendría que ver es el encuadramiento para el tema de la usurpación de funciones, y es un tema que vamos a ir viendo en conjunto para ver cómo llevamos a cabo y si se presenta la denuncia de parte nuestra”, dijo el legislador Gene Bojórquez.

Durante la conferencia “La Semanera” del pasado 6 de noviembre, al ser cuestionado por denuncias públicas por este caso, el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya dijo desconocer si Joaquín Landeros Güicho posee título profesional, aunque defendió que no está obligado por Ley.

“Yo no sé si tiene o no título, si no ha hecho el trámite y en qué nivel está, pero no necesita hacerlo... el que esté interesado que le dé seguimiento y lo acuse de no sé qué cosa, pero eso es un asunto de quien esté interesado en eso”, respondió Rocha Moya.