Diputados del PRI en el Congreso de Sinaloa se oponen a pensión para ex funcionario investigado por Estados Unidos

Desde el Grupo Parlamentario del PRI en Congreso de Sinaloa se pronunciaron en contra de otorgar una pensión al ex Jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Alberto Jorge Contreras Núñez, al considerar que no debe darse prioridad a este asunto mientras existen otros temas relevantes y ciudadanos que requieren este tipo de prestación.

La Diputada priista Irma Moreno Ovalles mencionó que está en desacuerdo con que la solicitud de pensión avance en el Congreso mientras continúa la investigación relacionada con el ex funcionario.

La Legisladora comentó que existen otras causas y temas prioritarios que pueden ser analizados y atendidos desde el Congreso.

“Hoy vemos que hay muchos pendientes por atender y nos llega una solicitud de pensión. Consideramos que esto significa no darle prioridad a aquellas personas que realmente lo necesitan, como policías, huérfanos y viudas. Por nuestra parte, tienen todo nuestro respaldo la ciudadanía, porque no estamos de acuerdo con esta propuesta, además, existe una investigación en contra de esta persona; más allá de las cuestiones jurídicas, hay un señalamiento e investigación por parte del Gobierno de Estados Unidos”, expresó.

El documento establece que el exfuncionario recibiría una pensión mensual de 67 mil 477.75 pesos.

El nombre de Alberto Jorge Contreras Núñez cobró relevancia recientemente luego de ser mencionado por el Gobierno de Estados Unidos, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.