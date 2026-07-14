Diputados del PRI insisten en plan emergente de apoyo por violencia en Sinaloa

La Diputada local por el PRI Paola Gárate Valenzuela hizo un nuevo llamado al Gobierno de Sinaloa para establecer una mesa de diálogo y diseñar un plan emergente de apoyos dirigido a la ciudadanía afectada por la ola de violencia que enfrenta el Estado.

Señaló que es urgente implementar incentivos extraordinarios que contribuyan a reactivar la economía y brinden respaldo a las familias sinaloenses, especialmente a quienes han visto afectadas sus actividades por la situación de inseguridad.

Gárate Valenzuela destacó que el sector productivo es uno de los más golpeados por la violencia, por lo que consideró indispensable generar apoyos específicos para empresarios, comerciantes y emprendedores, con el objetivo de evitar mayores afectaciones económicas.

“Necesitamos este programa integral, construido junto con el sector productivo, con metas verificables, con planes a corto, mediano y largo plazo, insisto para terminar con esta caída libre que llevamos”, expresó.

Asimismo, informó que presentarán un escrito para invitar al Secretario de Economía del estado, Diego Armando Aguerrebere Espitia, a comparecer ante el Congreso, a fin de conocer las acciones que se están implementando y plantear nuevas estrategias de apoyo.

“Quién llegó a economía es hora de que no vemos ninguna acción, no anuncia qué es lo que va a hacer, no nos abre la puerta, hoy de nueva cuenta vamos a enviar un escrito solicitando que se reúna con la comisión y con el sector productivo, porque luego les decimos que con la comisión y ahí si les gusta porque están protegidos entre tres morenistas, pero les decimos que el sector productivo y ya no les gusta, alguien más les va a preguntar algo y les incomoda”, señaló.

La Diputada reiteró que estos apoyos deben concretarse con carácter de urgente, al considerar que la situación que viven miles de familias y negocios requiere una respuesta inmediata por parte del Gobierno del Estado.