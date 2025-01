“A mí se me hace importante considerar la participación ciudadana, y si hay una encuesta, hacer una consulta y si la población dice que sí, pues sí, que el municipio se llame Andrés Manuel López Obrador y que la cabecera municipal se siga llamando Eldorado.

“La iniciativa es una propuesta, idea del grupo parlamentario donde es a razón de que hay una alta aprobación del Presidente y creo que el municipio sería un honor que llevara ese nombre, sería emblemático porque es un Presidente que ayudó tanto al estado de Sinaloa”, dijo.

Aseguró que evidencia del apoyo del ex Mandatario hacia esta región fue que la municipalización de Eldorado se concretó durante su gestión, además de un congreso mayormente conformado por Morena y sus aliados.

Afirmó que este renombramiento ayudaría a darle mayor visibilidad al municipio, lo cual dejaría efectos positivos.

“La creación del municipio se dio a raíz de la llegada de López Obrador aquí a ser Presidente de México. Se concluyó porque llevó a los diputados de la Cuarta Transformación a darle voz a esa petición que tenía tantos años.

“Es una forma de que el foco de los medios esté hacia Eldorado ahorita, creo que es necesario también. Ahorita Eldorado está siendo visto a nivel nacional, quiero pensar que puede traer buenas cosas a esos temas”, manifestó.

Por otro lado, apuntó que en el estado existen otros asentamientos con nombres de personajes que, bajo su criterio, no lo merecen.

“Nosotros tenemos una población que se llama Villa Gustavo Díaz Ordaz, y aquí tenemos el ‘2 de octubre no se olvida’. A mí se me hace incorrecto que una población se llame así porque es un genocida, entonces no debe ser. Saben que es El Carrizo, es El Carrizo de Ahome, entonces nadie lo conoce como Gustavo Díaz Ordaz, a mí se me hace que incluso se le debe quitar el nombre a esa población y que se le denomine nada más El Carrizo”, aseveró.

Eldorado es un municipio ubicado en el centro de Sinaloa, que hasta el 31 de octubre del 2024 era sindicatura perteneciente a Culiacán. El 1 de noviembre de 2024 entró en funciones la primera administración municipal de Eldorado, encabezada por el Alcalde Faustino Torres Nuñez.

Sin embargo, el Gobierno Municipal aún tiene pendiente, entre otras cosas, la conclusión del Palacio Municipal, así como la integración de elementos de la Policía Municipal, pues la seguridad pública es atendida por la Policía Estatal.

En ese sentido, el diputado del Verde defendió que, el hecho de querer cambiar el nombre del municipio no implica que resten relevancia o prioridad a este tipo de trabajos.

“No quiere decir que no le demos importancia a esa parte, se está creando ahorita el Palacio Municipal y además se le está dotando de infraestructura suficiente para que sea un municipio, pues esa es la razón de ser de la creación del municipio”, expresó.