Diputados federales de Sinaloa cierran filas por más recursos al campo y seguridad

Legisladores federales de todas las fuerzas políticas por Sinaloa entregaron un oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y la Junta de Coordinación Política, solicitando la reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para fortalecer los rubros de seguridad pública y comercialización del maíz en el estado.

El documento, firmado por diputadas y diputados de distintas bancadas, subraya la necesidad de apoyar de forma prioritaria al campo sinaloense y atender la crisis de inseguridad que afecta a la entidad desde hace más de un año.

El oficio plantea tres ejes centrales. El primero es el apoyo a la comercialización del campo, donde los diputados destacan que Sinaloa es un estado eminentemente agrícola que contribuye de forma significativa a la seguridad alimentaria nacional.

Por ello, solicitaron 7 mil millones de pesos adicionales para compensar los costos de producción y estabilizar la comercialización de maíz, principal cultivo estatal.

El segundo punto se refiere al fortalecimiento de la seguridad pública. Los legisladores piden un aumento extraordinario para reforzar las instituciones encargadas de la seguridad estatal y municipal.

Argumentan que Sinaloa necesita recursos adicionales para fortalecer la coordinación con la Federación y atender de fondo la violencia que persiste en la entidad.

En ese sentido, pidieron 3 mil millones de pesos extra, con lo que Sinaloa alcanzaría la media nacional de 6 mil 706 millones, fortaleciendo las capacidades institucionales de las corporaciones locales.

“Sinaloa enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, lo que exige la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la paz y el bienestar de la ciudadanía”, señala el documento.

Además, en el tercer punto, referente a apoyo a productores de unidades de riego, propusieron 750 millones de pesos para modernizar infraestructura hídrica, tecnificar el uso del agua y establecer tarifas preferenciales de energía eléctrica para productores.

En reunión con la Intercamaral de Culiacán, la Diputada federal Merary Villegas Sánchez, de Morena, detalló que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla para Sinaloa un gasto federalizado de 65 mil 185.5 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de mil 597 millones de pesos respecto a 2025, aunque con una variación real de -0.9 por ciento.

“Con este presupuesto la entidad mantiene estabilidad y una participación del 0.3 por ciento del total nacional, con un nivel medio entre los estados”, explicó la legisladora.

Villegas Sánchez destacó el fortalecimiento de los recursos para los municipios, particularmente a través del Ramo 28, que agrupa participaciones federales de libre disposición.

En este rubro, dijo, hay una proyección de 34 mil 95.5 millones de pesos, con un aumento real del 2.5 por ciento, mientras que el Fondo General de Participaciones crecería un 5.8 por ciento y el Fondo de Fomento Municipal un 7.7 por ciento.

“Este aumento amplifica la capacidad financiera de los municipios, lo cual es muy positivo porque sabemos las condiciones presupuestarias tan limitadas que enfrentan muchas veces”, señaló.

La Diputada informó que la solicitud ante la Cámara fue respaldada por legisladores de todos los partidos políticos y que se originó tras una reunión con representantes del sector empresarial sinaloense.

“El tema de seguridad para el estado no es un tema de partidos políticos, no distingue partidos políticos. Creo que todas y todos estamos conscientes de que hay que trabajar de manera conjunta para enfrentar la crisis de inseguridad que hay en el estado”, afirmó.

Villegas Sánchez reconoció el papel del sector empresarial de Sinaloa, quienes presentaron una propuesta técnica con cifras y argumentos sólidos para sustentar la gestión ante la Comisión de Presupuesto.

“Celebro bastante que el sector empresarial no solamente se quede de espectador ante la crisis de inseguridad, sino que toman acciones concretas para apoyar al gobierno. Al final del día quieren que le vaya bien al gobierno, no porque quieran que le vaya bien a Morena, un partido político, sino porque pues el gobierno no representa a todas y todos los sinaloenses”, dijo.

El oficio presentado también incluye la petición de mayor apoyo a la comercialización del maíz, una gestión que, aseguró, ya encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya y que fue planteada directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su reciente visita a Sinaloa.

“La gestión [sobre el presupuesto al campo] ya la lleva muy avanzada el Gobernador... creo que es el principal interesado en el tema de apoyar la petición de los agricultores y sí, tiene razón el Secretario (Julio) Berdegué, o sea, basta con la voluntad de la Presidenta para que se apoye más a la comercialización de la agricultura en el estado”, comentó.

La legisladora enfatizó que tanto el campo como la seguridad son temas inaplazables para la entidad.

“Cuando son problemáticas, que no se pueden negar, seas del partido que sea, pues hay que cerrar filas. Hay que cerrar filas por la seguridad, por el campo y por Sinaloa en general”.