Diputados locales de Sinaloa de la anterior legislatura regresan dinero por no comprobar gastos

Al menos seis integrantes de la pasada legislatura tuvieron que regresar recurso que no pudieron comprobar de manera correcta que ejercieron, llegando al monto de 100 mil pesos, informó Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

La auditoría específica al recurso de gestión social que se da a cada diputado y diputada, apoyo de 20 mil pesos al mes, fue auditada a petición de denuncias ciudadanas para que se transparentara el recurso que se les da para responder a demandas de la ciudadanía.

“Tienen que entregar la justificación, quién se los pidió, que estaba pasando, a quién le dieron el apoyo, qué era lo que iban a entregar y la factura”, enlistó la Auditora Superior del Estado al detallar la razón de por qué reintegraron el recurso.

Quienes formaban parte del grupo parlamentario Morena Beatriz Adriana Zarate Valenzuela, Pedro Alonso Villegas Lobo, Gildardo Leyva Ortega y María Victoria Sánchez Peña, así como la legisladora sin partido Karla Lourdes Montero Alatorre, tuvieron que regresar recursos, de acuerdo con el informe.

“Algunos de ellos han reintegrado el dinero, eso ha tenido que suceder porque no hubo una comprobación, han sido variados, hay temas de 50 mil pesos, hay temas de poquito más”, detalló la titular de la ASE.

“El área administrativa del Congreso es la que debe tener esa comprobación como el área administrativa de cada ente, cada área financiera y contable, es ahí donde deben estar las facturas, es un trabajo del director adminsitrativo que cada diputado le justifique y decirle: no te voy a aceptar eso si no me traes esta comprobación”, agregó.

Apoyos no comprobados, ausencia de factura o que no coinciden con el gasto, becas que no se muestran las personas beneficiarias, entre otras observaciones fueron por las que se devolvió dinero que, si se usó de esa manera, no se comprobó.

“O no traen la factura o la justificación, la justificación es ¿quién te lo pidió ? ¿qué es lo que apoyaste? ¿diste una beca? por ejemplo si diste una laptop a un estudiante que la necesitaba y no traes la factura y la petición o factura, de que efectivamente se la diste al niño que la necesitaba”, reiteró.

En el Congreso de Sinaloa, abundó, hay lineamientos por cumplir y al no cumplirse, se detectaron por la ASE en esta auditoría específica.