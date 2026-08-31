Diputados que pidieron licencia para el proceso de Morena podrían regresar al Congreso

Los diputados y diputadas que solicitaron licencia para participar en el proceso interno de Morena y buscar alguna posición dentro de la estructura partidista podrían regresar al Congreso del Estado y retomar sus funciones como Legisladores.

Así lo informó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo, quien señaló que, hasta el momento, ningún funcionario le ha solicitado formalmente su regreso a las labores legislativas.

Explicó que durante los próximos días podría definirse si los Diputados regresarán a sus respectivos espacios en el Congreso o si buscarán asumir alguna otra responsabilidad dentro de Morena, del Partido Verde O PT.

“Posiblemente algunos de ellos pudieran regresar. La idea es que ellos tomarán la decisión más apropiada y creo que, por lo reciente, no se han dado en específico, pero sí creo que puede volver alguno”, expresó.

Los Legisladores que solicitaron licencia fueron María Teresa Guerra Ochoa y Kristiam Alexis Espinoza García, de Morena, así como Rodolfo Valenzuela Sánchez, del Partido Verde.

En junio pasado estos Legisladores solicitaron licencia para participar en el proceso interno de Morena.

De manera paralela, algunos funcionarios del Poder Ejecutivo también solicitaron separarse temporalmente de sus cargos para participar en actividades partidistas.