Diputados van por reforma para reforzar regulación de centros de rehabilitación en Sinaloa

Diputados del Congreso del Estado anunciaron una iniciativa de reforma para reforzar las medidas de regulación de los centros de rehabilitación en Sinaloa.

El grupo parlamentario de Morena expuso que el proyecto busca modificar el artículo 4 de la Ley de Salud del Estado, para establecer los datos que deben proporcionar estos centros a las autoridades de salud, así como la obligatoriedad de imponer medidas de protección dentro de estos centros para operar de manera regular.

Además de eso, se pretende involucrar a otras autoridades como el propio Congreso del Estado, a través de su Comisión de Salud, para el monitoreo de las condiciones y funcionamiento de estos centros.

“Que tengan la oportunidad de revisar cuidadosamente si realmente están funcionando o no”.

“Realmente el apoyo psicológico, terapéutico, psiquiátrico no es completo, para nada, eso era una de las cosas. Era como “aquí hay psicólogo”, pero no existe, no está. Lo que sí hay es la terapia de Alcohólicos Anónimos, que es muy buena”, explicó el Diputado local Eligio López Portillo.

El Legislador planteó que estas modificaciones cobran relevancia por los riesgos que corren las personas internadas en estos complejos si no reciben tratamientos apropiados.

De ahí, señaló, muchos de los internos no logran rehabilitarse por completo porque los centros no operan de manera óptima, y por eso recaen en las adicciones.

“Las personas que llegan por adicciones son las personas más vulnerables que tenemos en el estado, más vulnerables. Por algo entras a las drogas, no entras porque tienes bien claro a dónde vas, tu existencia, hay muchas dudas, muchas preguntas. Cuando los entrevistas a las personas que están en los centros de rehabilitación, tienen vidas difíciles, muy complicadas, mucha incertidumbre”.

“Por eso es que sí es importante que intervengamos desde acá desde el Congreso, ver si realmente están recibiendo una terapia adecuada. De por sí llegan por una adicción porque son personas muy vulnerables, si el ambiente, las instalaciones, las condiciones de ayuda, de autoayuda que se da ahí no está debidamente cuidada, por eso es que dicen “ya me rehabilité” y a los tres meses vuelven a caer”, declaró.

Asimismo, advirtió que las personas internadas también son susceptibles a ser reclutadas para cometer actividades ilícitas.

En ese sentido, destaca que en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde septiembre del 2024, se han perpetrado ataques a centros de rehabilitación. El más reciente ocurrió el 7 de abril del 2025, en una clínica de adicciones en Colinas de San Miguel, en Culiacán, en el que irrumpió un comando armado que dejó un saldo de nueve internos asesinados y cinco más lesionados.

El 2 de diciembre del 2024, incendiaron una clínica de rehabilitación en El Ranchito, en Culiacán, sin registrarse personas afectadas. Días después, el 10 de diciembre, sujetos irrumpieron en una clínica de Mazatlán y se llevaron a 16 personas del complejo. Y el 19 del mismo mes incendiaron otro centro de rehabilitación en Mazatlán que dejó a una persona muerta y 18 heridas.

A partir de este tipo de hechos, el Gobierno de Sinaloa informó que como medidas de protección reubicarían a los internos.