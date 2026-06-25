Diputados y ciudadanas viajarán la siguiente semana a CDMX para reunirse con la CFE

El próximo miércoles o viernes podría acudir a las oficinas de la CFE la Comisión de Diputados y representantes ciudadanas para solicitar una solución ante los altos cobros del servicio de energía eléctrica.

El Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo confirmó la visita y señaló que la intención es obtener una respuesta clara por parte de la paraestatal.

“Hicimos ver que vamos con la idea de no escuchar explicaciones técnicas, sino de obtener una respuesta concreta. Ellos ya conocen la problemática, y lo que queremos es llevarle a la gente una respuesta”, expresó.

Explicó que la reunión se llevará a cabo con directivos de la CFE y que también se contempla la participación, mediante videollamada, de dirigentes estatales en Sinaloa, con el fin de que estén presentes en el diálogo.

Asimismo, mencionó que lo ideal es que tanto diputados federales como Senadores se sumen a esta reunión para respaldar la demanda social.

Aunque señaló que la asistencia de legisladores federales está por confirmarse, aseguró que la invitación ya fue extendida.

“También hemos planteado que estén presentes los diputados federales y, de manera obvia, la Senadora Chiquete y el Senador Enrique Inzunza. Yo soy de la idea de que estén ellos”, enfatizó.

La comisión especial que realizará la visita está integrada por los siguientes Diputados:

- Manuel de Jesús Guerrero Verdugo

- Serapio Vargas Ramírez

- Paola Iveth Gárate Valenzuela

- Jorge Antonio González Flores

- Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda

- Víctor Antonio Corrales Burgueño

Además, participarán ciudadanas representantes de distintas comunidades:

- Elvira Margarita Guevara Zaldívar, representante del colectivo Ciudadano a Ciudadano

- Sonia López Borbolla, representante de la comunidad de Villa Juárez

- Silvia Sánchez Sánchez, representante de la comunidad de Costa Rica