Dirección del Trabajo advierte multas de hasta 585 mil pesos por incumplir con el reparto de utilidades

Con la llegada del periodo para el cumplimiento de las obligaciones patronales, la Dirección de Trabajo y Previsión Social de Sinaloa hizo un llamado a las empresas para cumplir con el reparto de utilidades, advirtiendo que las multas por omitir este derecho laboral pueden alcanzar los 585 mil pesos.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, titular de la Dirección de Trabajo y Previsión, explicó que las consecuencias económicas para quienes no cumplan con esta prestación son sanciones que se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización y pueden oscilar entre las 50 y las 5 mil Unidades.

Tomando como referencia el valor de la UMA mencionado por el director de aproximadamente 117 pesos, las multas podrían superar los 585 mil pesos, dependiendo de factores como el giro del negocio, su tamaño y el número de trabajadores afectados.

“Nosotros todo el año estamos revisando los negocios y cuando vamos, pedimos todo lo que concierne en el ciclo anual, que son vacaciones, utilidades, pago de aguinaldo, horarios extras, entonces todo eso lo revisamos”, señaló Zazueta Zazueta.

Por su parte, los patrones que tributan como personas físicas cuentan con un plazo que se extiende hasta el 28 de junio.

Detalló que las personas morales iniciaron su periodo de entrega el 1 de abril y tiene como fecha límite el 30 de mayo.

Durante el año pasado, la Dirección registró alrededor de 50 denuncias relacionadas con este concepto.

Zazueta Zazueta comentó que, aunque la mayoría de las empresas transparentan su declaración anual ante sus empleados, aquellos trabajadores que tengan dudas sobre si su empresa generó ganancias o no, pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

En dicha instancia, se brinda asesoría gratuita y, de ser necesario, se ordena una inspección directa al centro de trabajo para verificar los estados financieros y confirmar si existió una utilidad que deba ser repartida.

“Nosotros estamos ahí para dar asesoría y atención a todas las personas trabajadoras que en algún momento fueron violentados de algún derecho laboral”, compartió.