Director de escuela en Sanalona pide a Alcalde y regidores de Culiacán seguridad en la comunidad

El director del Cobaes 77, en Sanalona, Edgar Alberto Cuevas, pidió al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al cuerpo de regidores seguridad pública en la comunidad.

Su petición fue hecha durante la sesión de Cabildo Abierto de este viernes 29 de agosto realizada en dicha sindicatura.

Advirtió que desde hace tiempo la sindicatura carece de vigilancia, por lo que pidió gestionar rondines de los cuerpos de seguridad para dar confianza a madres, padres y estudiantes.

“La solicitud que vengo a pedirles es que exista seguridad pública, que haya rondines, no nada más aquí en el Cobaes, sino desde el preescolar, primaria y secundaria. Hace un tiempo no tenemos seguridad pública y yo creo que es muy importante para la seguridad propia de los padres y de los jóvenes. Esa solicitud es de manera general”, subrayó.

Además de la exigencia en materia de seguridad, señaló la necesidad de conectar el drenaje del plantel a la red pública, pues actualmente utilizan una fosa séptica que genera gases, así como adecuar el acceso principal para personas con discapacidad, luego de que la banqueta quedara con deficiencias tras la pavimentación de la cuadra.