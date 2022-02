$!Director del ISDE reactiva su contenido como el ‘Chango 0te’ en redes sociales

“Quise enfocarme totalmente a la encomienda que me dio el gobernador porque no quiero fallarle, es una encomienda muy importante”, “El personaje ha crecido pero por el momento quiero enfocarme al 100 por ciento en esto”, dijo el 21 de noviembre.

Casi una semana después subió un video titulado “Chango 0te VOY A CERRAR EL CANAL?” donde simula una entrevista entre el personaje y Julio, donde contradice su declaración a la prensa y anuncia que continuará con su actividad en YouTube.

“Claro que vamos a seguir, claro que vamos a seguir adelante con todo esto, nada más que ahorita he estado bien ocupado, he estado enfocado en lo que estoy haciendo. Esto de verdad es delicado, no es fácil, tú dame nada más tantito tiempo, dame poquito tiempo, pero claro que vamos a seguir, chango”, dijo.

“Yo ahorita por el momento, te lo vuelvo a repetir estoy aquí pero al final de todo, pues claro, vamos a seguir, chango, claro que vamos a seguir, claro que vamos a seguir grabando”, reiteró.