Director del Penal de Mazatlán sigue sin ser separado del cargo: Gobernadora

A casi un mes de las riñas registradas en el Penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas, el director del centro penitenciario, Enrique Mora García, todavía no ha sido separado de sus funciones, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Aclaró que el funcionario permanece en el cargo de manera temporal, pese a que anteriormente se había anunciado que sería separado para facilitar las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos al interior del reclusorio.

“No ha sido removido, no ha sido removido. Está ahí temporal”, respondió al ser cuestionada este viernes.

Domínguez Nava indicó que no tenía información precisa sobre quién podría ocupar la dirección del penal y señaló que es la Secretario de Seguridad Pública está directamente involucrada en el proceso.

“No les podría informar en este momento, no tengo el dato preciso, es una tarea en la que está involucrado directamente el Secretario de Seguridad Pública y no ha sido separado aún”, expresó.

Las riñas ocurrieron los días 8 y 9 de octubre y dejaron 12 personas fallecidas, entre ellas 11 internos y un niño de dos años que se encontraba de visita familiar.

Los hechos también dejaron 17 personas lesionadas y derivaron en investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones y la entrada de armas al penal.