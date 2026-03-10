$!Dirigencia del PRI en Sinaloa exige estrategias de seguridad ante violencia

En un balance sobre la situación de seguridad y gobernabilidad en el Estado, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa denunció que la entidad atraviesa una crisis prolongada de 543 días marcada por la omisión oficial y el fracaso de la estrategia de seguridad.

El presidente Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, presentó estadísticas que reflejan el impacto de la violencia en la entidad y en los últimos 543 días, se han registrado 2 mil 503 homicidios dolosos, lo que representa un promedio de 4.6 asesinatos diarios y 3 mil 127 personas desaparecidas en el mismo periodo.

“Tenemos 543 días levantando la voz, solicitando y exigiendo una verdadera estrategia de seguridad para las y los sinaloenses hasta el día de hoy no hemos visto otra estrategia”, compartió Gerardo Lugo.

También compartió que 106 menores de edad han sido asesinados, lo que equivale a la muerte de un menor cada cinco días en Sinaloa.