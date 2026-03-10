$!Dirigencia del PRI en Sinaloa exige estrategias de seguridad ante violencia

En un balance sobre la situación de seguridad y gobernabilidad en el Estado, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa denunció que la entidad atraviesa una crisis prolongada de 543 días marcada por la omisión oficial y el fracaso de la estrategia de seguridad.
El presidente Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, presentó estadísticas que reflejan el impacto de la violencia en la entidad y en los últimos 543 días, se han registrado 2 mil 503 homicidios dolosos, lo que representa un promedio de 4.6 asesinatos diarios y 3 mil 127 personas desaparecidas en el mismo periodo.
“Tenemos 543 días levantando la voz, solicitando y exigiendo una verdadera estrategia de seguridad para las y los sinaloenses hasta el día de hoy no hemos visto otra estrategia”, compartió Gerardo Lugo.
También compartió que 106 menores de edad han sido asesinados, lo que equivale a la muerte de un menor cada cinco días en Sinaloa.
Señaló que las mujeres sinaloenses viven en un estado de vulnerabilidad extrema y se reportaron 104 feminicidios y un total de 157 mujeres asesinadas en el periodo de crisis, además, las cifras de violencia sexual y familiar son críticas, con 506 casos de violación, 600 de acoso y más de 6 mil víctimas de violencia familiar.
“No es fácil ser mujer en Sinaloa”, recalcó.
Se estima la pérdida de entre 20 mil y 36 mil empleos y el cierre de más de 2 mil negocios, acumulando daños económicos por 70 mil millones de pesos.
Denunció que, mientras las casetas de peaje suben de precio cada año, la Carretera Internacional México 15 se encuentra plagada de miles de baches que ponen en riesgo la vida de los usuarios, incluso mencionó que en municipios como San Ignacio, las condiciones de inseguridad obligaron a realizar actos políticos a la orilla de la carretera por no existir garantías para entrar a la cabecera municipal.
Finalmente, lamentó que el gobierno federal y estatal tomen la resiliencia de los productores, pescadores y empresarios para simular que todo está bien, cuando la realidad en las calles y comunidades es de un miedo constante por balaceras, robos de vehículos y extorsiones.