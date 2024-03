“Minimizó esa tragedia, esta situación”, señaló Paola Gárate Valenzuela, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa al Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, ante la privación ilegal de la libertad de familias enteras este viernes en Culiacán.

El C4i recibió múltiples reportes que denunciaron la privación de libertad de familias enteras, desde la madrugada hasta las 11:37 horas en diferentes puntos del municipio, como en las colonias Villa Bonita, Belcantto, La Noria, Industrial El Palmito, Los Ángeles, Lomas de Magisterio y de una casa ubicada en la carretera a Sanalona.

Según los detalles de las llamadas, la cifra superaría las 40 víctimas, entre ellos se incluyen a 20 mujeres y 12 menores de edad, por lo que Gárate Valenzuela criticó a Rocha Moya de no tener expresiones empáticas con el hallazgo.

”De nueva cuenta tener expresiones tan lamentables del Gobernador del Estado, tan poco empáticas con la tragedia que vivimos el día de ayer”, declaró.

”No es posible que ante preguntas tan claras, tan sencillas, se va a hacer algo extraordinario, se va a instalar una mesa de seguridad, diga no, no se va a hacer nada extraordinario”, añadió.

La dirigente del PRI Sinaloa invitó al Gobernador del Estado a que tomara cartas en el asunto, ya que a sus palabras, no existe un estado de derecho en Sinaloa.

”Yo lo invito a que reflexione y tome cartas en el asunto. Por supuesto, no hay un estado de derecho en Sinaloa y eso es lamentable”, señaló.

”Que niños, que menores de edad estén viviendo un infierno como el que vivieron. No lo podemos normalizar, no puede pasar así nomás. No podemos permitir que no existan denuncias”, expresó.