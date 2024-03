Que él también se cuide solo y también se despoje de sus guaruras y se baje de sus camionetas blindadas, invitó Paola Gárate Valenzuela, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, a Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa ante asesinato de candidatos.

El pasado miércoles, el secretario general del Partido Acción Nacional, Román Quesada Anduaga, fue localizado sin vida con signos de violencia en la comunidad de Macoyahui, El Fuerte, seis días después que el Gobernador informó que no se protegería a los candidatos; pese a que en ese momento se tenía registro de 10 aspirantes asesinados en el País.

De esa manera, Gárate Valenzuela exigió a Rocha Moya que se responsabilice de la seguridad de los candidatos, así como invitarlo a que se cuide solo así como lo hacen también los ciudadanos.

“Por eso también le exigimos al Gobernador Rubén que atienda el tema de seguridad, que resuelva, que presente un plan integral y que deje de ser irresponsable al declarar como también lo hizo que se cuiden sólos”, acusó.

“Ya los ciudadanos se cuidan solos, quiere que los candidatos se cuiden solos, que él también se cuide solo y también se despoje de sus guaruras y se baje de sus camionetas blindadas”, invitó.

Planteó que no sólo el Gobernador deje de usar seguridad, sino también otros funcionarios públicos como el Secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

“Terrible, ese señor se vino de vacaciones a Sinaloa con su séquito aparte de amigos, a andar en camionetas blindadas, con 10 carros que lo protegen, ¿por qué ellos no se desprenden de la seguridad que traen? ¿Por qué no quitan sus guaruras? ¿Por qué no se bajan de las camionetas blindadas? Para que se cuiden solos también, ¿por qué no dejan sus armas?”, expresó.

Asimismo, mencionó que quiere que se haga justicia para Quesada Anduaga, que no le den el “carpetazo”, y que sean responsables de sus palabras y declaraciones, pues todos corren el mismo riesgo.

“Apenas antier nos enterábamos del asesinato ruin, cruel, que se tuvo con el secretario general del PAN en el Comité Municipal de El Fuerte. Eso es lamentable y exigimos justicia para ello y que no le quieran dar carpetazo e inventar una situación que es bien fácil”, indicó.

“Los exhortamos, los invitamos también a ser responsables ya cuidar sus palabras, porque las declaraciones que den son bandera verde para que delincuentes o personas sobre apasionadas de este tema”, expuso la dirigente.