Dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, visitará Mazatlán el 29 de abril

El Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa anunció la visita del presidente nacional de ese partido, Jorge Romero, quien estará en Mazatlán el próximo 29 de abril como parte de una gira de trabajo en la entidad.

De acuerdo con lo expuesto, la presencia del dirigente nacional forma parte de los trabajos de organización y promoción política que el partido realiza en Sinaloa, particularmente rumbo a una agenda de mayor vinculación con la sociedad.

Durante la conferencia de prensa semanal, la dirigencia estatal también informó sobre la campaña institucional “Ahora te toca a ti”, estrategia con la que Acción Nacional busca fortalecer el acercamiento con la ciudadanía y promover nuevos espacios de participación pública.

Como parte de esta iniciativa, el PAN explicó que instalará un atril en plazas públicas y distintos puntos del Estado para que cualquier persona pueda expresar libremente sus opiniones, inquietudes y propuestas sobre temas de interés colectivo.

Señaló que el objetivo es escuchar directamente a la ciudadanía, abrir canales de diálogo y construir propuestas desde la participación social.

Asimismo, indicó que en próximos días se darán a conocer mayores detalles sobre la agenda que encabezará Jorge Romero durante su visita al puerto de Mazatlán.