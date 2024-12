Discrepan Gobernador, Seguridad Federal y Seguridad Sinaloa sobre coche que explotó la madrugada de este martes en Culiacán

CULIACÁN._ Existe discrepancia sobre las versiones de las autoridades estatales y federales en cuanto al caso del coche, específicamente una camioneta, que se incendió y explotó durante la madrugada de este martes en la ciudad de Culiacán.

La camioneta fue encontrada totalmente calcinada después de que vecinos de la zona de La Limita de Itaje escucharan un estruendo cerca de las 3:30 de la mañana. En el lugar fue encontrada una camioneta totalmente quemada y en el interior un barret calibre 50 quemado, así como ponchallantas alrededor de la escena y los restos de un dron con videocámara.

En la escena no se encontraron indicios de personas fallecidas por la explosión y tampoco se han registrado heridos ingresados a hospitales con quemaduras, por lo que se descartaron afectaciones directas a personas.

Sobre este caso las en la Secretaría de Seguridad Federal se señaló que se realiza una investigación sobre los hechos, en la Secretaría de Seguridad de Sinaloa se negó que la explosión fuese por coche bomba o por explosivo con dron, y el Gobernador de Sinaloa aseguró que se utilizó un dron para accionar un explosivo.

La primera versión del caso fue emitida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quién declaró en la conferencia La Mañanera del Pueblo que se realiza una investigación para determinar lo que ocasionó la explosión.

“No tenemos conocimiento de que hayan sido coches bomba, lo que hemos asegurado en los últimos días es una cantidad razonable de artefactos explosivos pero improvisados”, dijo el funcionario federal.

Una hora más tarde el Secretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, se adelantó a la investigación advirtiendo que desde su opinión podía descartar el uso de un cochebomba o de un dron dirigido.

“El vehículo incendiado en La Limita de Itaje, contundentemente descarto, descartamos, que haya sido como estaban comentando un coche bomba. Se descarta, descarto, esta situación, y les voy a dar una información que normalmente no la damos en la mesa pero en este caso es una cuestión que ya está en los medios a nivel nacional, que ya fue cuestionado dentro de la conferencia mañanera que da la Presidenta de la República, el Secretario de Protección Ciudadana ya lo manifestó y nosotros ratificamos”, dijo.

“Tenemos la investigación del caso, lo que nos dejaron ver hasta aperturar la carpeta de investigación y a lo mejor peco un poco más allá porque voy a presentar algunas evidencias y pueden ser fotografías”.

El funcionario estatal presentó una serie de fotografías de la escena en las que se documenta partes de lo que podría ser una camioneta tipo pick up de cabina y media, la zona de la batea o caja del vehículo, un arma barret calibre 50 fundida al interior del vehículo y la placa de la unidad.

También se muestran partes de un dron en la zona, a unos metros de la unidad vehicular.

“Si consideramos, o porqué decimos, descartamos contundentemente que sea un coche bomba podríamos decir que al inferior todos conocemos que va el tanque de la gasolina, al momento que se hace todo el incendio lo que va a incendiarse es la gasolina, y si no tiene una situación que apague el fuego lo que hace es detonar y provoca una explosión”, detalló el funcionario.

A pregunta expresa por parte de medios de comunicación si se descarta que el vehículo explotara por un artefacto operado por dron, el funcionario señaló que pudo explotar por incendiarse el tanque de la gasolina de la unidad.

“El dron no, el dron está destruido con una cámara a un lado, pudo haber sido la onda explosiva lo que lo hizo caer o bien algunos disparos pero no se ve a simple vista esta situación. La onda expansiva que hace la gasolina, no sé si se han visto es muy rara la gasolina, se expande la pura onda expansiva, y la pura fuerza del combustible puede afectar a una o varias personas de acuerdo a la cercanía”, dijo.

Una hora después de estos comentarios el Gobernador Rubén Rocha Moya fue abordado por medios de comunicación y declaró que la explosión sí había ocurrido por un artefacto operado por dron.

“Ya fue revisado, técnicamente es un petardo que tiene pólvora, que explota, por fortuna no lesionó a nadie ni tuvo efectos contra la vida de una persona, pero es eso, manejado por dron, un poco lo que ya se había venido presentando, pero la Secretaría de Protección Ciudadana ya revisó y eso es, un petardo”, dijo el Gobernador.