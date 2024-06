Jesús Madueña Molina deberá pagar 2 millones de pesos como garantía económica por desobedecer la medida cautelar que le mantiene separado de funciones como Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La resolución del Juez indica que Jesús Madueña tiene, como plazo máximo, 20 días para finiquitar dicho pago.

El Juez Carlos Alberto Herrera determinó que el imputado, al participar en el informe de labores del Rector de la UAS el pasado 7 de junio, violó la medida cautelar que impuso el 17 de octubre del 2023.

Asimismo, retomó la acusación de la Fiscalía General del Estado sobre que, aunque la medida cautelar se impuso en octubre del 2023 con el objetivo de no obstaculizar la investigación por presunta compra irregular de productos derivados del maíz, Madueña Molina ha impedido que los fiscales tengan acceso a información sobre el caso.

El monto surge conforme a los cálculos de la Fiscalía, que acusó que desde octubre de 2023 hasta el 31 de mayo pasado, Jesús Madueña ha cobrado mensualmente 162 mil 666.64 pesos como Rector.

Expusieron que no hay sustento para mantener dicho cobro, pues si bien la cláusula 37 del Contrato Colectivo del Trabajo de la UAS protege a sus empleados ante procesos judiciales al declararlos “perseguidos políticos”, los protege en sus puestos de base, que en el caso de Madueña sería de investigador de tiempo completo, no como funcionario.

Entre los señalamientos de Fiscalía, que no fueron considerados por el Juez, es que Jesús Madueña ha acudido a movilizaciones de la UAS bajo la consigna de defender su autonomía, y en todas ellas ejerce un liderazgo propio de un Rector.

Aunado a eso, sacaron a relucir que en las plataformas oficiales de la UAS se difundió una carta de felicitación a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, en la cual aparece la firma electrónica de Madueña en su calidad de Rector titular.

El abogado de Madueña, Milton Ayala Vega, defendió que el hecho de que la Universidad no dé información sobre la investigación, no es culpa de su defendido, pues actualmente no tiene un cargo de poder en la institución.

Respecto a la participación en el informe, dijo que solamente fue un posicionamiento, más no un desglose de actividades como Rector; señaló que esa sesión del Consejo Universitario incluso fue presidida por Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría.

Además, recalcó al Juez que las sesiones del Consejo Universitario son públicas, por lo que no podrían prohibirle acudir a ellas.

Y sobre la garantía económica, respondió que esta era desproporcional, pues en la acusación por la probable compra irregular a razón de 45.5 millones de pesos sin licitar, no se denunció un perjuicio económico por reparar a la UAS.

A esto respondieron la Fiscalía y el Juez, en el sentido de que una garantía económica no conlleva una reparación del daño o declaración de culpabilidad, sino que es para mantener la integridad del proceso penal.

Sobre el mismo tema, Ayala Vega aseveró que de concretarse la garantía, perjudicarían de forma grave a la familia de Jesús Madueña, pues el sueldo que percibe es el único sustento que tienen.

Acerca de sus participaciones en movilizaciones de la universidad, cuestionó que eso pueda ser objeto de prohibición, pues Madueña únicamente ejerció su derecho a la libertad de expresión.

Por otro lado, el abogado Milton insistió que, al ser autónoma, la UAS tiene total libertad para gestionar asuntos laborales, contractuales o sobre las percepciones salariales de sus empleados, motivo por el que, dijo, no era válido imponer una garantía económica.

A esta sesión no acudió presencialmente Jesús Madueña, quien aquejó afectaciones de salud y se presentó por videoconferencia. Su abogado, Milton Ayala, hizo lo mismo porque está en el municipio de Ahome.