Discuten productores rentabilidad de maíz amarillo

Durante la segunda fase del 1er ciclo de diálogos sobre el maíz amarillo AARC se abordó el tema relacionado con los costos y la rentabilidad de este cultivo, donde los productores participantes destacaron que pese a que pudieran tener un rendimiento menor en comparación al blanco, la diferencia era muy pequeña, y que había otros factores que pudieran hacerlo incluso más rentable.

En el caso de los rendimientos, los agricultores estuvieron de acuerdo que la diferencia no era significativa, y hasta señalaron que algunos han logrado muy buenos resultados en tierras que no son consideradas tan buenas y donde el blanco no ha tenido un óptimo desempeño.

Uno de los comentarios sobresalientes en este sentido fue, el de que el maíz amarillo podía tener un mejor peso específico que el blanco.

En cuanto a la diferencia en el volumen de producción pudiera ser fácilmente compensado por los ahorros en diferentes costos y gastos, específicamente en el tema de la semilla, que en términos generales colabora con el 22 por ciento de los costos totales, ya que como los oradores apuntaron, un saco de semilla de maíz amarillo cuesta entre 2,400 pesos y 2,700, mientras que el de blanco tiene un precio cercano a los 4,500, por lo que se pudiera tener un ahorro de hasta 1,800 pesos, tan solo en este rubro.

Además, Leonardo Lugo, Coordinador del Hub Sinaloa del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), mencionó que el maíz amarrillo requiere de una densidad de siembra menor, ya que regularmente con 7 semillas por metro puede alcanzar su nivel óptimo, contrario a las 8 o 9 del blanco, lo que significaría un ahorro extra.

Asimismo señaló que en tema de fertilización, el amarillo requiere de 50 unidades menos de nitrógeno en comparación al blanco, lo que equivale a alrededor de 82 kilos de urea. Cabe recordar que el fertilizante puede acaparar entre el 18 al 25 por ciento del costo total.

Referente a las plagas, los participantes agregaron que encontraron una mejor sanidad en sus cultivos de maíz amarillo que en los blancos por su rusticidad, en este sentido comentaron también que es muy importante la fecha de siembra, y que incluso los seguros regularmente protegen solo cultivos sembrados entre el 15 de noviembre y los primeros días de diciembre.