Discuten sobre el papel de la cultura en la eliminación de la violencia hacia las mujeres en Sinaloa

La importancia que tiene la cultura en la eliminación de la violencia hacia las mujeres en Sinaloa fue el tema que se discutió durante la mesa redonda en la que participaron Aurora Armienta Hernández, miembro del Colegio de Sinaloa; Rosa Elena Millán Bueno subsecretaria de Igualdad Sustantiva y Perspectiva de Género; Almendra Negrete Sánchez diputada y Teresa Guerra Ochoa titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado.

En el evento que se realizó en El Colegio de Sinaloa, cada una de las participantes expuso su opinión sobre el tema, hablando desde su experiencia y desde la labor que hacen a partir de la trinchera en la que se encuentran cada una de acuerdo a su profesión.

Rosa Elena Millán Bueno comentó que en los municipios se tienen que sumar esfuerzos con las instituciones educativas para generar una cultura de cambio de actitudes hacia la violencia, “una cultura hacia el respeto, una cultura donde el arte juega un papel preponderante”, dijo.

“En ese sentido ese es el compromiso y eso es lo que creo yo me permite reafirmar la importancia que tiene el arte y la cultura como herramientas de combate a la violencia hacia las mujeres, pero también hacia la sociedad en general”, expresó.

Por su parte, la Diputada Almendra Negrete compartió parte de su historia de vida, y cómo la cultura es un factor preponderante para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que puso de ejemplo, su transformación de víctima a sobreviviente.

“Sinaloa es de contextos y aunque muchos no tengamos nada qué ver con el ambiente del narcotráfico, tanto que ni siquiera tengo amigos que tengan ese problema, porque me lo cuidaron mucho desde chiquita, de todas maneras vivimos en una sociedad violenta”, comentó.

Aurora Armienta Hernández expresó que la cultura es la manera de expresar y de entender al mundo de manera colectiva.

“En una situación tan crítica en el tema de la violencia contra las mujeres como la que vivimos, es relevante realizar acciones para combatirla desde diferentes áreas, no se trata solamente de justicia de identificar y castigar a culpables específicos, esto es indispensable, pero además debemos reflexionar cómo de manera colectiva desde la sociedad podemos evitar que esto suceda”, señaló.

Para el cierre de la charla participó la titular de la Secretaría de las Mujeres Teresa Guerra Ochoa, quien dijo que la violencia que sufren las mujeres en Sinaloa puede demostrarse y se puede hacer que crean en ellas y se puede darles las herramientas.

“Para como he dicho y he usado mucho la expresión para que después de víctimas se conviertan en protagonistas, yo tengo una fe enorme con las mujeres, no solo porque estoy ahorita compartiendo mesa con mujeres talentosas... creo que debemos empezar a visibilizar a las mujeres orgullo de Sinaloa”, dijo.