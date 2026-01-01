Disminuyen decomisos y personas lesionadas por pirotecnia en Sinaloa con respecto al año anterior: Protección Civil

El Director de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, informó que durante el operativo de fin de año se ha registrado una disminución en el decomiso de pirotecnia y en el número de personas lesionadas, en comparación con las cifras del año anterior.

“Sí, el día de hoy por ejemplo 473 kilos. El año pasado hay diferencia, el año pasado nosotros a esta fecha llevábamos mil 176 kilos decomisados”, señaló al detallar los resultados preliminares del operativo vigente.

Navarrete Cuevas indicó que también se ha detectado una menor presencia de estos artefactos en circulación.

“Hemos encontrado mucho menos pirotecnia”, afirmó.

En cuanto a las afectaciones a la población, explicó que hasta el momento se tiene registro de cuatro personas lesionadas, cifra menor a la del año pasado.

“Hoy vamos a desafortunadamente cuatro lesionados; el año pasado a estas fechas llevábamos 15 lesionados”, precisó.

A pesar de la reducción en ambos indicadores, subrayó que cualquier persona lesionada representa una situación lamentable.

“Entonces aunque haya ido a la baja, una persona que haya salido lesionado, pues ya eso ya es lamentable”, expresó.

Finalmente, reiteró el llamado tanto a la ciudadanía como a los comerciantes a evitar estas prácticas.

“Aquí seguimos invitando a la ciudadanía a no usar la pirotecnia, pero también a que no se comercie pirotecnia”, concluyó.