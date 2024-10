Disminuyen delitos en Culiacán, pero ingreso de delincuentes es difícil de parar: SSP

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, aseguró que ha disminuido la actividad delincuencial en Culiacán, y ello se refleja en las estadísticas.

“¿Ha disminuido esta actividad delincuencial en la ciudad? En lo personal hoy digo sí. ¿Las estadísticas marcan? También, sí”, manifestó.

Destacó que los puntos de seguridad a la ciudad vía carretera han ayudado a evitar los bloqueos, y cuando se dan, les permite actuar rápido para liberar la circulación.

“Tuvimos una serie de taponamientos, bloqueos en las autopistas y las carreteras, en la que va a Durango, a la altura del puente El Sinaloense, Elota, en la (carretera) 15, Quilá, para el lado de Sanalona, para el lado del basurón. Todo eso se atendió en su momento y oportunamente ¿qué hicimos? En las carreteras se establecieron puestos de control con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno”, apuntó.

“Tienen una grúa y tienen una cisterna, esto es para que en caso de que más adelante pudiera existir alguna situación similar, se atienda en forma más inmediata y poder liberar en breve el paso de tránsito de todos los ciudadanos, de todas las personas que tengan necesidad de circular”.

Pese a que mantienen estos puntos de control y filtros de seguridad, dijo que es difícil frenar el ingreso de grupos delictivos o personas afines, pues estos se infiltran.

“Que si tenemos aún eventos, tenemos que lamentar algunos sucesos, sí, porque esos filtros ven a lo más que se pudieran acercar, pero lo que comentaba ayer, la infiltración es muy difícil de parar”, declaró.

Explicó que una de las formas en que pudieran entrar los generadores de violencia, es por vía aérea o terrestre, pero de manera individual o en grupos pequeños, de tal manera que sea difícil detectarlos.

“Abordan con su tarjeta del INE, abordan con su pasaporte, o bien en un vehículo pasan por ese puesto de control. Una o dos personas no las podemos definir, no las podemos identificar como delincuentes, en tanto, no se pruebe lo contrario”.

En ese sentido, subrayó que los hechos de alto impacto, como enfrentamientos armados, se han alejado de la zona urbana de Culiacán.

“Los más, que son enfrentamientos o disparos en contra de, o entre elementos de las fuerzas de los tres niveles de Gobierno que analizamos la seguridad, se han dado a inmediaciones, fuera de la ciudad, en las zonas rurales de las sindicaturas”, señaló Mérida Sánchez.