Disminuyen hospitalizaciones por heridas de bala en Sinaloa: reportan 12 casos activos

En Sinaloa, el número de personas hospitalizadas por heridas de bala muestra una tendencia a la baja, de acuerdo con autoridades del sector salud.

El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que actualmente se tienen 12 pacientes internados en distintos hospitales de la entidad.

Detalló que esta cifra representa una disminución significativa en comparación con semanas anteriores, cuando el número de personas atendidas por este tipo de lesiones llegó a oscilar entre 20 y 24 casos.

Explicó que, aunque la incidencia no ha desaparecido, la reducción en hospitalizaciones refleja un comportamiento más estable en la demanda de atención por este tipo de emergencias médicas.

Asimismo, indicó que los pacientes reciben atención en diversas unidades hospitalarias del Estado, siendo los hospitales generales los que concentran la mayor carga de estos casos de manera habitual.

“Actualmente tenemos 12, se está dando manejo y pues ahí vamos, va bien. Ahí va la baja”, expresó al referirse a la evolución de los pacientes y a la tendencia observada en los últimos días.

Las autoridades de salud mantienen el monitoreo constante de estos casos, así como la capacidad de respuesta en hospitales públicos, ante posibles variaciones en el número de personas lesionadas por arma de fuego en la entidad.