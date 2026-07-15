Disminuyen ingresos de menores heridos por arma de fuego en el Hospital Pediátrico de Sinaloa: director

Los ingresos de menores de edad lesionados por arma de fuego en el Hospital Pediátrico de Sinaloa han disminuido durante este año en comparación con 2025, informó el director de la institución, Carlos Mijaíl Suárez Arredondo.

Señaló que aunque continúan llegando pacientes con este tipo de lesiones, la incidencia ha sido menor que la registrada el año anterior.

“Ha sido menor que el año previo y eso es bueno; sin embargo, ojalá nunca hubiera un ingreso por este tipo de situaciones”, expresó.

Actualmente, el Hospital Pediátrico mantiene hospitalizado a un menor que inicialmente fue atendido en el Hospital General y posteriormente trasladado para continuar su tratamiento especializado.

El paciente, indicó, se encuentra fuera de peligro.

Suárez Arredondo explicó que la mayoría de los menores atendidos previamente por heridas de bala ya fue dada de alta, aunque algunos enfrentan secuelas derivadas de las lesiones.

Entre las principales afectaciones mencionó fracturas y daños en la movilidad de las extremidades, por lo que los pacientes requieren procesos de terapia física y rehabilitación para recuperar la mayor funcionalidad posible.

“Generalmente son secuelas motoras y fracturas que necesitan un proceso de rehabilitación para que la extremidad recupere la movilidad, el tono y la fuerza que tenía antes de la lesión”, explicó.

Aunque reconoció la reducción en el número de casos, insistió en que cualquier ingreso de un menor por violencia armada representa una situación que debe prevenirse.

Desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa el pasado septiembre de 2024, los menores de edad también han sido víctimas directas o colaterales de la violencia propiciada por el crimen organizado, de acuerdo a clasificaciones brindadas por la propia Fiscalía del Estado de Sinaloa.

De acuerdo a reportes periodísticos, de septiembre al cierre de de 2024, se registraron 8 casos de menores de edad auxiliados por impactos de balas. En el 2025 la cifra se elevó a 36 casos y hasta abril de 2026 van 14 casos.