Disminuyen las denuncias de violencia familiar en Sinaloa en medio de la crisis de seguridad

CULIACÁN._ En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, las denuncias de violencia familiar han disminuido, señaló la Secretaria de las Mujeres en la entidad, Ana Francis Chiquete Elizalde.

La funcionaria indicó que esta disminución de denuncias no corresponde a que el delito no se presente, sino que pudiera representar una resistencia de las víctimas a denunciar ante hechos de alto impacto que han ocurrido en el estado.

Apuntó que previo a la crisis de seguridad, que inició el 9 de septiembre de 2024, se registraban diariamente 30 llamadas de violencia familiar en todo Sinaloa, pero desde esa fecha se registran 20 llamadas al día.

“Nos hemos encontrado y nos hemos enfrentado que en la línea de emergencia, en algunos meses, sobre todo el mes de diciembre, las llamadas que recibimos en promedio teníamos en meses pasados 30 llamadas diarias, estuvieron bajando aproximadamente a 20 llamadas diarias, lo que no significa que la violencia no esté sucediendo, sino que se tenía que buscar lo que estaba pasando para que este tipo de llamadas bajaran”, dijo.

“Nosotras encontramos que ya ahora hay momentos en los que se vuelven a tener aproximadamente 25 llamadas diarias, entonces nos sigue diciendo que hay que seguir fortaleciendo la cultura de la denuncia y que las mujeres deben tener esta confianza”.

Chiquete Elizalde señaló que las atenciones que ofrece Semujeres se han mantenido a pesar de la pugna del crimen organizado, por lo que se continua con atención jurídica, psicológica y talleres de empoderamiento económico.

“En este tiempo, es importante resaltar que la atención a la violencia no se ha detenido, tanto como los Centros de Justicia, en particular el Centro de Justicia de Culiacán que atiende las 24 horas del día, no ha parado de ofrecer su atención así como el refugio transitorio, los refugios temporales, eso es importante resaltar”, dijo.

La titular de la Secretaría de las Mujeres apuntó que en 2024 se cerró con más de 5 mil 900 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar.

“Sabemos que la violencia familiar, que es el delito que tiene mayor número de carpetas de investigación en el estado, en el 2024 fueron más de 5 mil 900 carpetas de investigación, a pesar de que en los últimos meses bajó”, dijo.