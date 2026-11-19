El domingo pasado, Sinaloa cumplió 114 semanas de sufrir los estragos de una disputa criminal que no tiene visos de terminar. Esa semana se registraron 32 muertes violentas, lo que representó 32 por ciento menos que la anterior pero un promedio de 4.6 diarios. Prácticamente lo mismo de toda la crisis.

Es la reducción lograda hasta ahora tras el despliegue de más de 22 elementos militares en el Estado, de los cuales más del 50 por ciento están en Mazatlán. Hubo también decenas de personas detenidas y aseguramientos de armas, vehículos y drogas.

Pero en los últimos días, más allá de las cifras de homicidios, algo apretó en la crueldad de la guerra. Algo cambió que nos mostró una barbarie diferente a la habitual.

Le doy ejemplos. Una cabeza dejada en una cubeta con hielo en una plaza comercial de Culiacán y cuya identidad desconocemos; dos mujeres, madre e hija, de nombres Hitamar de 43 años y su hija Rosmery, de 18, asesinadas en una casa en Mazatlán, justo a lado de una secundaria que tuvo que interrumpir sus clases y donde los adolescentes fueron recogidos por sus padres; otra mujer, Sara, de 52 años, que murió tras recibir un balazo en la cabeza durante una ataque armado a un hombre que había llegado al puesto de esquites que atendía; Víctor Manuel, un velador de 83 años, asesinado tras las heridas que le causó un explosivo artesanal que recibió en una caja y que hirió a una mujer y su hijo de gravedad en un lote de autos en Mazatlán.

Quedamos así, postrados ante esa violencia descarnada e inefable que atestiguamos a diario y a la que, para seguir viviendo aquí, tenemos que voltear la cara.

Es esa violencia que el nuevo Gobierno de Graciela Domínguez reconoce pero sin nombrarla, al tiempo que se promueven otras narrativas como el subsidio a la energía eléctrica para el año que viene o el arranque del ciclo agrícola; sin duda temas importantes pero que palidecen frente a lo que todo sabemos es EL problema, con mayúsculas, y que está muy lejos de resolverse.