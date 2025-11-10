$!Distingue UAS a ex subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro con doctorado honoris causa

La Universidad Autónoma de Sinaloa entregó este lunes el grado Doctor Honoris Causa a Luciano Concheiro Bórquez, ex subsecretario de Educación Superior del Gobierno federal, en una ceremonia realizada en el auditorio del campus Culiacán.
El Consejo Universitario aprobó el reconocimiento por su trayectoria académica, su participación en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y su papel en el diseño de políticas educativas como la Ley General de Educación Superior y la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Durante el acto, el rector Jesús Madueña Molina destacó la trayectoria de Concheiro como profesor e investigador, y su vinculación con la educación pública.
Recordó que su participación en la elaboración de la Ley de Educación Superior incorporó principios como la cobertura universal, la perspectiva de género y la cultura de paz.
“Concheiro ha sido una de las oportunidades más gratas que me han tocado vivir como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su don de gente, su seriedad, su disposición para escuchar nuestras necesidades fueron factores que crearon condiciones para desarrollar diferentes proyectos.”, expresó Madueña en su mensaje.
El rector también mencionó que la relación entre Concheiro y el actual gobernador Rubén Rocha Moya surgió desde los años setenta, en el marco de los movimientos de izquierda y las luchas por la autonomía universitaria.
“En la figura del doctor Concheiro tenemos a un verdadero hombre de izquierda, una izquierda que trabaja para la gente apegada a la base popular que ve en la comunidad su razón de ser y de servir”, agregó.
En representación del gobernador asistió la secretaria general de Gobierno, Yerardine Bonilla Valverde.
También estuvo presente el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Placencia, además de consejeros universitarios, académicos y funcionarios estatales.
Francisco Luciano Concheiro Bórquez fue subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Economista por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Flacso y doctor en Desarrollo Rural por la UAM, también se especializó en Economía Política y Economía Agrícola en el Instituto Gramsci de Roma.
Profesor distinguido de la UAM Xochimilco, cuenta con más de 40 años de trayectoria académica, durante los cuales ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además de asesorar posdoctorados.
El acto se suma a la lista de 40 doctorados Honoris Causa otorgados por la universidad a personalidades del ámbito académico, científico y social.