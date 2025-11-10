$!Distingue UAS a ex subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro con doctorado honoris causa

La Universidad Autónoma de Sinaloa entregó este lunes el grado Doctor Honoris Causa a Luciano Concheiro Bórquez, ex subsecretario de Educación Superior del Gobierno federal, en una ceremonia realizada en el auditorio del campus Culiacán.

El Consejo Universitario aprobó el reconocimiento por su trayectoria académica, su participación en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y su papel en el diseño de políticas educativas como la Ley General de Educación Superior y la llamada Nueva Escuela Mexicana.

Durante el acto, el rector Jesús Madueña Molina destacó la trayectoria de Concheiro como profesor e investigador, y su vinculación con la educación pública.

Recordó que su participación en la elaboración de la Ley de Educación Superior incorporó principios como la cobertura universal, la perspectiva de género y la cultura de paz.

“Concheiro ha sido una de las oportunidades más gratas que me han tocado vivir como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su don de gente, su seriedad, su disposición para escuchar nuestras necesidades fueron factores que crearon condiciones para desarrollar diferentes proyectos.”, expresó Madueña en su mensaje.

El rector también mencionó que la relación entre Concheiro y el actual gobernador Rubén Rocha Moya surgió desde los años setenta, en el marco de los movimientos de izquierda y las luchas por la autonomía universitaria.