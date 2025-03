$!Distinguen a María Isabel Cruz por su lucha en la búsqueda de desaparecidos con premio Norma Corona Sapién

Hace ocho años, María Isabel Cruz Bernal inició, en Culiacán, la búsqueda de su hijo desaparecido Reyes Yosimar García Cruz. Su paso en la defensa de los derechos humanos la distinguió este día con el Premio Medalla de Honor ‘Norma Corona Sapién’.

Frente a su familia y diputadas y diputados de la 65 legislatura dedicó el premio a sus compañeras rastreadoras del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, A. C., que conformó en 2017 y a sus hijos, Yosimar García y Ángel Tomás, recientemente fallecido.

“Quise escribir un discurso quise plasmar algo para leer, no pude, no pude porque saben, tuve una pérdida irreparable de mi otro hijo que la desaparición de Yosimar lo dejó en un estado de depresión donde no pudo salir, donde se lo acabó por sentirse culpable de no haber hecho nada por llevarse a su hermano”, compartió.