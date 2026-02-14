$!Distinguen con Premio Estatal al Mérito Social ‘Agustina Ramírez’ a la docente Ramona Calderón Hernández

El Gobierno de Sinaloa entregó el Premio Estatal al Mérito Social “Agustina Ramírez”, edición 2026, a la maestra Ramona Calderón Hernández, en reconocimiento a su trayectoria docente y compromiso con la educación en comunidades rurales de difícil acceso. El galardón reconoce anualmente a mujeres sinaloenses cuya labor social y compromiso con sus comunidades contribuyen al desarrollo del estado. La ceremonia se realizó en Culiacán al pie del monumento dedicado a Agustina Ramírez, este sábado 14 de febrero en el marco del aniversario luctuoso de la heroína sinaloense.

Agustina Ramírez, originaria de Mocorito, es considerada una figura emblemática en la historia nacional por su apoyo a la defensa del país durante la Intervención Francesa, al entregar a la mayoría de sus hijos al servicio de la patria. Falleció el 14 de febrero de 1879 y su nombre figura en el muro de honor del Congreso del Estado. Durante el evento, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, entregó la medalla, el diploma y el estímulo económico a la galardonada, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya. La funcionaria señaló que el reconocimiento distingue a mujeres que ponen su vida al servicio de la comunidad y fortalecen el tejido social.

Destacó que la trayectoria de la docente refleja el valor de la educación pública y la vocación de enseñar en los lugares donde más se necesita. “Durante más de 28 años, como bien lo ha mencionado ella, ha dedicado su vida a la docencia rural, eligiendo permanecer en donde enseñar implica constancia y en donde también implica cercanía y un compromiso cotidiano. “Ha cruzado ríos, ha recorrido brechas, ha navegado presas, ha montado a caballo, pero también ha caminado durante horas en días difíciles de lluvia o sequía para llegar a las comunidades en donde la distancia no sólo es geográfica, sino que la distancia también es social. Su presencia ha significado escuela, su presencia, maestra, ha representado estabilidad en esas comunidades y confianza para generaciones enteras”, resaltó. En su mensaje, Ramona Calderón Hernández afirmó que el reconocimiento representa el trabajo realizado en comunidades serranas donde la educación ha sido una herramienta de esperanza y transformación.