Distintivo de la Unesco permitiría a Culiacán gestionar fondos internacionales para proyectos sociales: regidor

La integración de Culiacán a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco permitirá al Municipio gestionar recursos nacionales e internacionales, recibir asesoría especializada para desarrollar proyectos sociales, culturales y educativos para el municipio, destacó el regidor Luis Alonso García Corrales.

El presidente de la Comisión de Educación y de Acción Social y Cultural del Cabildo explicó que el principal beneficio de este distintivo no es la entrega directa de recursos, sino la posibilidad de acceder a financiamiento y programas internacionales para proyectos en beneficio de la población.

“Esto te posiciona para tú poder gestionar recursos en fondos nacionales, fondos internacionales, por tener esos distintivos. En sí no nos van a un recurso, sino que eso nos va a permitir acceder a ciertos fondos”, señaló.

Indicó que la red, integrada por ciudades de más de 100 países, también brinda asesoría permanente y programas que podrán implementarse a nivel local en áreas como cultura, arte, deporte y desarrollo social.

Como parte de las acciones contempladas dentro de este programa, García Corrales adelantó que se impulsará un corredor cultural, turístico y deportivo para conectar distintos espacios públicos de la ciudad, además de actividades educativas, artísticas y comunitarias orientadas a fortalecer la convivencia ciudadana y reactivar parques y áreas públicas.

“En cada edición se ofrecerán talleres interactivos, actividades artísticas, presentaciones culturales, juegos educativos, muestras gastronómicas, exposiciones ambientales, y dinámicas de convivencia comunitaria, dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”, apuntó.

Agregó que representantes de la Unesco visitarán próximamente Culiacán para entregar el reconocimiento oficial, lo que marcará el inicio de una serie de actividades culturales, deportivas y educativas que se realizarán de manera calendarizada, principalmente durante fines de semana.

“Ese día que la Unesco viene, se van a tener los eventos, el primer evento, ya con la serie de actividades, culturales, deportivos, que va a ser ahí en el Parque de las Riberas, con el arranque y arrancamos con las actividades y un calendario”, señaló.