Distribución de libros de texto gratuitos en Sinaloa alcanza un 45.8%: SEPyC

La distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027 registra un avance de 45.8 por ciento en Sinaloa, con un millón 611 mil 763 ejemplares entregados en mil 660 planteles de educación básica, informó la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

La funcionaria aseguró que el proceso avanza conforme al calendario establecido y que los libros estarán disponibles en los planteles para el inicio de clases, programado para el próximo 31 de agosto.

“Como ustedes saben, paralelo a lo que es la entrega del proyecto y la estrategia de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares, está nuestra familia de libros de texto que estará a disposición de la niñez y la adolescencia de nuestro estado para que el día uno, en donde inicien su regreso a clases, tengan acceso a todos los materiales educativos disponibles”, señaló.

De acuerdo con la dependencia, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos asignó a Sinaloa 3 millones 515 mil 923 ejemplares.

La SEPyC indicó que del total, el 99.78 por ciento ya se encuentra en sus almacenes en el estado para su distribución a los 4 mil 607 planteles de preescolar, primaria y secundaria.

La asignación contempla 483 mil 900 libros para preescolar, un millón 920 mil 470 para primaria y 965 mil 650 para secundaria.

También incluye 138 mil 056 ejemplares para telesecundaria y 5 mil 655 para Educación Indígena, además de materiales en Braille y macrotipo.

Félix Niebla indicó que la entrega en secundaria y telesecundaria está prácticamente concluida, mientras que la distribución en preescolar y primaria comenzó el pasado lunes.

La Secretaria de Educación afirmó que el resto de los ejemplares será distribuido en tiempo y forma para que las y los estudiantes cuenten con sus materiales educativos desde el primer día del nuevo ciclo escolar.