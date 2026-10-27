Distribuye DIF Sinaloa más de 16 mil despensas a campos pesqueros en 2026

SAN IGNACIO._ Un total de 16 mil 956 canastas alimentarias han sido entregadas a 8 mil 070 trabajadoras y trabajadores del sector pesquero en 35 localidades de Sinaloa en lo que va de 2026, según datos reportados por el Sistema DIF Estatal.

Como parte de estas distribuciones, personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y la directora del organismo, Mercedes Ibarra Medina, acudieron a la comunidad de Barras de Piaxtla, en el municipio de San Ignacio, donde se otorgaron 216 despensas a 108 pescadores de la zona.

Las entregas de los paquetes alimentarios se realizan a través del programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre, con el objetivo de mitigar las carencias en la temporada de veda y baja producción que impacta a las comunidades costeras de la entidad.